Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 19:59

Американист раскрыл, какие цели США преследуют в войне против Ирана

Политолог Мирзаян назвал денуклеаризацию Ирана одной из главных целей США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

США хотят, чтобы Иран избавился от накопленных запасов обогащенного урана и прекратил их наращивать, сказал NEWS.ru политолог-международник, американист Геворг Мирзаян. По его словам, это одна из ключевых целей нынешней кампании Вашингтона, ради достижения которой Штаты пойдут на все.

В первую очередь речь о том, чтобы Иран избавился от уже накопленных запасов обогащенного урана и далее прекратил их наращивать. Для достижения этой цели американская администрация, по сути, готова применять все доступные средства — от дипломатического давления до угрозы или применения силы, — пояснил эксперт.

Он напомнил, что пока между странами действует перемирие. Однако если США реализуют угрозу блокады Ормузского пролива, всем договоренностям придет конец, подчеркнул Мирзаян.

Тем не менее рано или поздно стороны будут вынуждены искать компромисс или какое‑то мирное решение. Хотя пространства для него действительно мало, в том числе из‑за влияния внешних факторов — прежде всего Израиля. Это усложняет переговорный процесс, — заключил политолог.

На переговорах с делегацией США в Исламабаде 11–12 апреля представители Тегерана заявили, что передача запасов урана Штатам для них неприемлема. Дипломаты назвали это требование посягательством на суверенитет Исламской Республики.

США
Ближний Восток
Иран
уран
Дмитрий Горин
Елена Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.