28 мая 2026 в 13:51

Пашинян сообщил, в чем США собираются помочь Армении

Пашинян: США помогут Армении в разработке запасов редкоземельных минералов

Никол Пашинян Фото: Thomas Trutschel/IMAGO/Global Look Press
США помогут Армении в изучении недр и разработке запасов редкоземельных минералов на территории республики, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян на брифинге. По его словам, которые приводит телеканал H1, за последние десятилетия добывающая отрасль серьезно трансформировалась, а на фоне развития технологий искусственного интеллекта редкоземельные минералы приобрели особое значение.

Добывающая промышленность за последние десятилетия сильно изменилась, и в контексте развития технологий искусственного интеллекта особую роль приобрели редкоземельные минералы. Есть важный проект, который мы должны осуществить совместно с США. Это изучение недр Армении с использованием современных технологий, — сказал Пашинян.

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что армянские коллеги «очень близко подошли к точке, после которой России придется по-другому выстраивать свои экономические отношения с этой страной». По его словам, анализ реальных шагов Еревана заставляет усомниться в искренности заверений о дружбе и верности ЕАЭС.

