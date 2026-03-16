Песков указал на причину роста доходов бюджета России Песков связал увеличение доходов бюджета России с ценовой конъюнктурой на нефть

Благоприятная ценовая конъюнктура на мировом рынке нефти и временное ослабление санкций со стороны США обеспечивают российским энергетическим компаниям дополнительные доходы, что напрямую ведет к росту поступлений в государственный бюджет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, ожидают ли в правительстве увеличения бюджетных поступлений от продажи углеводородов, передает ТАСС.

Представитель Кремля напомнил, что в России действуют четкие механизмы бюджетного правила, включая определенные пороги отсечения в отношении нефтегазовых доходов. По его словам, ситуация складывается таким образом, что компании, экспортирующие нефть и нефтепродукты, ориентируются на сложившиеся мировые цены.

Разумеется, речь идет о дополнительных доходах наших нефтяных компаний, которые продают нефть, продают нефтепродукты и которые, конечно же, ориентируются на текущую ценовую конъюнктуру. Доходы компаний означают увеличение поступлений в бюджет, — сказал Песков.

Ранее замминистра торговли Индии Раджеш Агарвал заявил, что республика значительно нарастила закупки российской нефти. Увеличение импорта топлива стало следствием повышения цен на нефть из-за эскалации на Ближнем Востоке.