Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 20:40

В Кремле указали на странности угрозы блокады Ормузского пролива

Песков: ход США с блокадой Ормузского пролива пока непонятен

Дмитрий Песков
Подписывайтесь на нас в MAX

США пообещали фактически заблокировать иранское побережье, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии ИС «Вести». Он добавил, что пока нет понимания, что это значит.

Он [президент США Дональд Трамп] фактически пообещал блокаду иранского побережья. Что это значит и во что это выльется, мы пока с вами не понимаем, — отметил представитель Кремля.

Ранее аналитик Игорь Юшков спрогнозировал рост цен на нефть до $120 (9,1 тыс. рублей) за баррель в случае дальнейшей блокады Ормузского пролива. Он предупредил, что возобновление боевых действий на Ближнем Востоке может привести к остановке альтернативных нефтепроводов и усугубить дефицит.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Иран может атаковать американские базы в Южной Европе в ответ на блокаду пролива. Он также допустил использование беспилотников против кораблей США и отметил, что конфликт грозит перейти в затяжную фазу, а главе Белого дома будет крайне сложно выйти из него победителем.

Кроме того, The Wall Street Journal сообщила о временном перемирии между США и Ираном на две недели с сохранением жестких условий прохода судов через Ормузский пролив. Тегеран ограничит проход до десятка кораблей в день, а плата за проход для супертанкеров может достичь $2 млн (152,5 млн рублей).

Власть
Ормузский пролив
США
Дмитрий Песков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.