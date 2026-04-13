13 апреля 2026 в 14:17

Названа вероятная цена нефти при блокаде Ормузского пролива

Энергетик Юшков: цена нефти будет $120 за баррель при блокаде Ормузского пролива

Ормузский пролив Ормузский пролив Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
Стоимость барреля нефти возрастет до $120 при дальнейшей блокаде Ормузского пролива, заявил NEWS.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, возобновление конфликта на Ближнем Востоке может заметно сказаться на энергетическом рынке.

Сложно сказать, какого уровня могут достичь цены на нефть. Я думаю, если возобновятся боевые действия [на Ближнем Востоке], тогда мы можем увидеть в ближайшие дни $120 за баррель. Продолжение войны будет означать риск для работы нефтепроводов, например, через Саудовскую Аравию в Красное море, и через ОАЭ в Оманский залив в порт Фуджейра. Ормузский пролив так и не освобожден, но хотя бы эти нефтепроводы продолжают работать. Получается, что и они могут прекратить работу, поэтому иранской нефти не будет и дефицит усугубится, — пояснил Юшков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение президента США Дональда Трампа заблокировать Ормузский пролив продолжит негативно влиять на мировые рынки. По словам представителя Кремля, многие аспекты этой ситуации остаются неопределенными.

Экономика
США
нефть
цены
Максим Кирсанов
Софья Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Взрослых российских пловцов допустили до соревнований с флагом и гимном
Появилась новая версия исчезновения героя СВО
Экс-сенатору потребовали срок по делу о покушении на убийство
«Дальше некуда»: Песков оценил дальнейшее ухудшение отношений России с ЕС
Давление украинцев, позорные санкции, отказ Винер: как живет Алина Кабаева
Стало известно, почему некоторые люди так любят читать страшные новости
Песков поставил точку в вопросе о поздравлении Мадьяра с победой в Венгрии
Захарова высказалась о попытках Запада отрицать геноцид советского народа
Meta создает ИИ-двойника Цукерберга
Адвокат ответил, что может грозить сделавшей кальян на куличе москвичке
Силы ПВО предотвратили налет БПЛА на российский регион
В Госдуме напомнили о повышении выплат для миллионов россиян
ВС России ликвидировали высокопоставленного офицера Госпогранслужбы Украины
Россиян предупредили о расслоении рынка вакансий
Омичам рассказали, грозит ли региону затопление
Пропавшего неделю назад журналиста нашли мертвым в реке
Раскрыта новая цель Израиля после Ирана
Родителям дали советы, как эффективно уберечь детей от клещей
«Сыграл на опережение»: Пашинян решил судьбу венгров в поздравлении Мадьяру
Путин назначил ответственных за устранения последствий паводка
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
