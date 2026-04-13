Названа вероятная цена нефти при блокаде Ормузского пролива

Стоимость барреля нефти возрастет до $120 при дальнейшей блокаде Ормузского пролива, заявил NEWS.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, возобновление конфликта на Ближнем Востоке может заметно сказаться на энергетическом рынке.

Сложно сказать, какого уровня могут достичь цены на нефть. Я думаю, если возобновятся боевые действия [на Ближнем Востоке], тогда мы можем увидеть в ближайшие дни $120 за баррель. Продолжение войны будет означать риск для работы нефтепроводов, например, через Саудовскую Аравию в Красное море, и через ОАЭ в Оманский залив в порт Фуджейра. Ормузский пролив так и не освобожден, но хотя бы эти нефтепроводы продолжают работать. Получается, что и они могут прекратить работу, поэтому иранской нефти не будет и дефицит усугубится, — пояснил Юшков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение президента США Дональда Трампа заблокировать Ормузский пролив продолжит негативно влиять на мировые рынки. По словам представителя Кремля, многие аспекты этой ситуации остаются неопределенными.