США пока не продлили послабление санкций против российской нефти

Администрация президента США Дональда Трампа на данный момент еще не продлила послабление санкций против российской нефти, которые истекли в субботу, 11 апреля, обращает внимание The New York Times. При этом отмечается, что источники были уверены в неизбежности такого решения.
Ранее портал Semafor сообщал, что Трамп, скорее всего, продлит временные послабления санкций, касающихся российской и иранской нефти. Срок действия этих послаблений в отношении РФ истек 11 апреля, в отношении Ирана это произойдет 19 апреля.
До этого сообщалось, что Соединенные Штаты были вынуждены смягчить санкционные ограничения в отношении нефти из России и Ирана на фоне стремительного роста стоимости топлива внутри страны и полного отчаяния в Белом доме. Как заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков, цены на американском топливном рынке приближаются к рекордным показателям.
Прежде американские военные сообщили, что США активизировали военную операцию в Ормузском проливе. Усилия направлены на восстановление судоходства после действий иранских сил. Пентагон задействовал низколетящие штурмовики для ударов по иранским военно-морским целям.