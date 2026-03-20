20 марта 2026 в 13:15

Политолог объяснил, почему США сняли санкции на нефть стран-противников

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Соединенные Штаты были вынуждены смягчить санкционные ограничения в отношении нефти из России и Ирана на фоне стремительного роста стоимости топлива внутри страны и полного отчаяния в Белом доме, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, цены на американском топливном рынке приближаются к рекордным показателям.

На текущий момент нужно понимать, что Соединенные Штаты и их союзники оказались в отчаянной ситуации на фоне энергокризиса, который разразился после перекрытия Ормузского пролива. Цены на топливо в США растут стремительными темпами. Во многих штатах они уже приближаются к рекордным показателям с 2022 года. В связи с этим администрации главы Белого дома Дональда Трампа приходится искать совсем отчаянные меры, чтобы пытаться хотя бы как-то стабилизировать мировой энергетический топливный рынок. Американский лидер вынужден смягчать санкции в отношении российской нефти, которую уже на танкерах доставляют в третьи страны, и энергоресурсов из Ирана, — пояснил Дудаков.

По его словам, нынешнее решение стало вынужденным шагом после череды провальных попыток повлиять на ситуацию дипломатическим путем. Политолог отметил, что сначала американский лидер обращался к Пекину с просьбой воздействовать на Тегеран, однако эта стратегия не сработала. Он добавил, что аналогичные просьбы к европейским союзникам также не принесли желаемого результата.

Сначала, как мы помним, Трамп обращался к Китаю за помощью, упрашивая Пекин оказать давление на Тегеран, чтобы можно было разблокировать Ормузский пролив. Этого не случилось. Затем глава Белого дома начал просить европейцев помочь в разблокировке Ормузского пролива. Этого тоже не получилось. Ситуация, конечно, очень хорошо олицетворяет степень отчаяния Трампа, что ему приходится самих иранцев упрашивать помочь США разрешить мировой энергокризис, — резюмировал Дудаков.

Ранее американские военные сообщили, что США активизировали военную операцию в Ормузском проливе. Усилия направлены на восстановление судоходства после действий иранских сил. Пентагон задействовал низколетящие штурмовики для ударов по иранским военно-морским целям. Также применяются вертолеты «Апач».

Дмитрий Бугров
Яна Стойкова
