Пентагон начал «расчищать» Ормузский пролив после позора своих авианосцев WSJ: Пентагон усилил операцию против Ирана в Ормузском проливе

США активизировали военную операцию в Ормузском проливе, передает The Wall Street Journal со ссылкой на американских военных. Усилия направлены на восстановление судоходства после действий иранских сил.

Пентагон задействовал низколетящие штурмовики для ударов по иранским военно-морским целям. Также применяются вертолеты «Апач» для уничтожения беспилотников, представляющих угрозу.

Операция направлена на снижение риска со стороны катеров, морских мин и крылатых ракет Ирана. По данным издания, речь идет о комплексной попытке обеспечить безопасность прохода.

В случае успеха США смогут провести через пролив свои военные корабли. В дальнейшем планируется сопровождение гражданских судов, следующих в Персидский залив и обратно.

Ранее стало известно, что американский авианосец USS Abraham Lincoln (CVN-72), получивший повреждения, находится у побережья Омана в Аравийском море. Второй авианосец — USS Gerald R. Ford (CVN-78) — перенаправили в Красное море.

О том, что Военно-морские силы Ирана нанесли серию ударов по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln, сообщалось на прошлой неделе. Атака привела к повреждениям корабля и вынудила его изменить курс. Тогда появились данные, что судно направляется обратно в США.