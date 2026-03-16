Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 14:28

Лавров назвал перспективное направление сотрудничества России и Кении

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия и Кения рассматривают ядерную энергетику в качестве перспективного направления сотрудничества, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой кенийского МИД Мусалией Мудавади. По словам российского дипломата, Москва и Найроби намерены расширить взаимодействие по целому ряду отраслей.

Среди перспективных направлений отметили энергетику, включая ядерную, телекоммуникации, сельское хозяйство, геологоразведку, добычу полезных ископаемых, высокие технологии, включая освоение космоса, — уточнил Лавров.

Ранее министр сообщил, что кенийцы участвуют в военной операции на Украине на добровольной основе, с возможностью досрочного расторжения контракта. Лавров заверил в этом Мудавади, который выразил обеспокоенность судьбой граждан в связи с их участием в боевых действиях.

До этого стало известно, что Москва и Найроби обсудили подготовку к предстоящему саммиту Россия — Африка. Мероприятие пройдет осенью текущего года. Это будет уже третий по счету саммит, уточнил Лавров. Первые два состоялись в 2019 и 2023 годах.

Россия
Кения
Сергей Лавров
сотрудничество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Прокуратура поставила точку в деле больной раком Лерчек
Дмитриев одним словом описал отказ ФРГ от разблокировки Ормузского пролива
Суд смог удостовериться в страшной болезни Лерчек
Москалькова объяснила, кто возвращается из плена в числе первых
Лавров высказался о потенциальных последствиях войны в Иране
Лавров рассказал о добровольном интересе иностранцев к работе в России
В Госдуме выразили гордость за участников Паралимпиады
«Про Telegram можно забыть»: сбои 16 марта, блокировка в РФ уже началась?
«Эпическая ярость» поставила под вопрос визит Трампа в КНР
Поплатились жизнью за сплетни: мужчина зарубил односельчан под Иркутском
Трамп выступил с одним требованием по Ормузскому проливу
Подросток ворвался в подмосковную школу с ножом
В Иране оценили масштаб разрушений от ударов США и Израиля
Химик ответил, может ли микропластик от стаканчика попасть в кофе
Раскрыто, сколько стран «кинуло» Трампа с Ормузским проливом
Терапевт назвала распространенные ошибки после завершения поста
Экономист спрогнозировал курс доллара на конец весны
Сенатор рассказал, могут ли мошенники использовать номер СНИЛС
«Консульства не справляются»: соотечественники массово потянулись в Россию
На обычном пляже обнаружили опасных голубых драконов
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.