Лавров назвал перспективное направление сотрудничества России и Кении

Россия и Кения рассматривают ядерную энергетику в качестве перспективного направления сотрудничества, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой кенийского МИД Мусалией Мудавади. По словам российского дипломата, Москва и Найроби намерены расширить взаимодействие по целому ряду отраслей.

Среди перспективных направлений отметили энергетику, включая ядерную, телекоммуникации, сельское хозяйство, геологоразведку, добычу полезных ископаемых, высокие технологии, включая освоение космоса, — уточнил Лавров.

Ранее министр сообщил, что кенийцы участвуют в военной операции на Украине на добровольной основе, с возможностью досрочного расторжения контракта. Лавров заверил в этом Мудавади, который выразил обеспокоенность судьбой граждан в связи с их участием в боевых действиях.

До этого стало известно, что Москва и Найроби обсудили подготовку к предстоящему саммиту Россия — Африка. Мероприятие пройдет осенью текущего года. Это будет уже третий по счету саммит, уточнил Лавров. Первые два состоялись в 2019 и 2023 годах.