Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 14:29

В Иране раскрыли коварные планы США и Израиля по возможному перемирию

МИД Ирана: при перемирии США и Израиль будут готовиться к новой войне

Тегеран Тегеран Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Тегеран не намерен соглашаться на прекращение огня с Тель-Авивом и Вашингтоном, поскольку рассматривает возможное перемирие лишь как тактическую паузу, которую противник использует для подготовки к новой войне, заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи. Дипломат подчеркнул, что Тегеран не начинал текущий конфликт, и иранский народ не готов мириться с повторными атаками, передает ТАСС.

Мы не начинали эту войну, наш народ не приемлет, чтобы за девять месяцев их страна дважды подвергалась нападению, в то время как она серьезно и добросовестно вела дипломатические переговоры, — сказал Багаи.

Дипломат также указал на неприемлемость ситуации, когда «два враждебных режима» поочередно объявляют перемирие при возникновении проблем с боеприпасами и безопасностью, а затем вновь атакуют.

Ранее министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи подчеркнул, что Иран никогда не просил американскую сторону ни о перемирии, ни о переговорах с Израилем и Соединенными Штатами. Глава дипломатического ведомства подчеркнул, что Тегеран будет обороняться столько, сколько потребуется.

Иран
Израиль
США
войны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.