В Иране раскрыли коварные планы США и Израиля по возможному перемирию МИД Ирана: при перемирии США и Израиль будут готовиться к новой войне

Тегеран не намерен соглашаться на прекращение огня с Тель-Авивом и Вашингтоном, поскольку рассматривает возможное перемирие лишь как тактическую паузу, которую противник использует для подготовки к новой войне, заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи. Дипломат подчеркнул, что Тегеран не начинал текущий конфликт, и иранский народ не готов мириться с повторными атаками, передает ТАСС.

Мы не начинали эту войну, наш народ не приемлет, чтобы за девять месяцев их страна дважды подвергалась нападению, в то время как она серьезно и добросовестно вела дипломатические переговоры, — сказал Багаи.

Дипломат также указал на неприемлемость ситуации, когда «два враждебных режима» поочередно объявляют перемирие при возникновении проблем с боеприпасами и безопасностью, а затем вновь атакуют.

Ранее министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи подчеркнул, что Иран никогда не просил американскую сторону ни о перемирии, ни о переговорах с Израилем и Соединенными Штатами. Глава дипломатического ведомства подчеркнул, что Тегеран будет обороняться столько, сколько потребуется.