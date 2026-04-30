Финансист рассказала, какие последствия могут быть от зарплаты «в конверте»

Зарплата «в конверте» может привести к уголовному наказанию, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» финансовый эксперт, предприниматель, собственник бухгалтерской компании Ирина Кожухова. Она отметила, что при проверке компании налоговая всегда допрашивает сотрудников.

При проверке компании налоговая вызовет вас на допрос. Работодатель скажет: «Это были разовые премии». Доказательств, что вам платили стабильно, у вас нет. Суд проиграете. Офис закроют — вы останетесь без выходного пособия и с испорченной репутацией, — рассказала Кожухова.

Финансист подчеркнула, что официальные выплаты в полном объеме позволяют сотруднику сохранить достойный уровень пенсии, больничного и других страховых выплат. По ее словам, зарплата «в конверте» создает лишь иллюзию легких денег.

