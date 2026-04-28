Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 апреля 2026 в 17:36

Названы условия, при которых пенсия будет обеспечивать достойную старость

Депутат Бессараб: при официальной зарплате и сбережениях можно прожить на пенсию

Светлана Бессараб Светлана Бессараб Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

При получении официальной зарплаты и формировании сбережений можно обеспечить достойную жизнь, полагаясь только на пенсионные выплаты, заявила NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В то же время, по ее словам, социальная пенсия позволяет покрывать лишь базовые расходы.

Очень многое зависит от того, как именно мы трудимся: в белую или неформально, получая зарплату в конверте. Если думать о завтрашнем дне, о будущем и откладывать, например, с программой долгосрочных сбережений, то можно будет прожить на одну только пенсию. Вопрос в том, как мы к ней готовимся. Сегодня почти половина самозанятых, а это более 7 млн человек, нигде более не трудоустроены. Только 550 тыс. из них формируют пенсионные накопления добровольно. Безусловно, ни один человек не останется без пособия, но мы понимаем, что социальная пенсия позволяет просто осуществлять необходимые траты, но не позволит жить, как мы хотели бы себе представить, — прокомментировала Бессараб.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что в мае 2026 года из-за двух блоков праздничных дней пенсии, выплачиваемые через банки, будут перечислены заранее — 30 апреля и 8 мая. Также, по его словам, для тех, кому в мае исполнится 80 лет, и инвалидов первой группы страховые пенсии увеличатся вдвое.

Власть
пенсионеры
пенсии
россияне
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Александр Ефимов
А. Ефимов
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.