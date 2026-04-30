Токаев высказался о будущем сотрудничества между Россией и Казахстаном

Токаев выступил за укрепление сотрудничества между Россией и Казахстаном

Касым-Жомарт Токаев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выразил заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних отношений, сообщает пресс-служба казахстанского лидера. Глава государства особо подчеркнул важность расширения экономического и гуманитарного сотрудничества между Астаной и Москвой.

Президент подчеркнул важность практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, а также дальнейшего укрепления торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия, — говорится в сообщении.

Собеседники отдельно обсудили подготовку к предстоящему государственному визиту президента России Владимира Путина в Казахстан, запланированному на конец мая. Казахстанская сторона, по словам Токаева, придает этому событию особое значение. Он подчеркнул, что визит придаст новый импульс стратегическому партнерству.

Ранее Лавров поблагодарил Казахстан за позицию по кризису на Украине. На пресс-конференции с коллегой из Казахстана Ермеком Кошербаевым министр добавил, что российская сторона признательна за понимание ситуации.

