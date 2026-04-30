День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 апреля 2026 в 12:09

Лавров поблагодарил Казахстан за понимание ситуации на Украине

Лавров поблагодарил Казахстан за позицию по кризису на Украине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия благодарна Казахстану за взвешенную позицию по конфликту на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с коллегой из Казахстана Ермеком Кошербаевым. По словам министра, которые приводит РИА Новости, российская сторона признательна за понимание ситуации.

Мы затрагивали ситуацию на Украине и вокруг нее. Мы признательны казахстанским партнерам за понимание ситуации, взвешенный подход к оценке того, что там происходит, — отметил он.

Ранее сообщалось, что беспилотник Вооруженных сил Украины упал в Казахстане неподалеку от границы с Орском Оренбургской области, которую попытались атаковать ВСУ. По его информации, дрон рухнул рядом с селом Алимбетовка. В материале говорится, что местные жители жаловались утром на громкий грохот от падения беспилотника. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники профильных служб Казахстана.

До этого министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил, что получил неофициальные сведения о невозможности транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в мае. По его словам, сложности, скорее всего, могли быть вызваны недавними ударами по объектам российской инфраструктуры.

Власть
МИД России
Сергей Лавров
Казахстан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.