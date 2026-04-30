Песков анонсировал важную встречу Путина в рамках марафона «Знание. Первые»

Президента России Владимира Путина в рамках просветительского марафона «Знание. Первые» ожидает встреча с представителями малочисленных коренных народов РФ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Известно, что 30 апреля в России отмечается День коренных малочисленных народов, передает РИА Новости.

Сегодня будет встреча Путина с представителями коренных малочисленных народов России. Вы знаете, что сейчас проходит просветительский марафон общества «Знание». Многие уже выступили на этом марафоне, были обратившие внимание выступления. И вот сегодня в рамках этого марафона Путин такую встречу с представителями коренных народов России проведет, — отметил Песков.

Ранее он заявил, что обстановка в мире сильно накалена, нельзя пресечь эти тенденции в один момент. Так представитель Кремля прокомментировал экспертное мнение о том, что телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа оздоровили ситуацию с конфликтами. По его словам, глубина накопившихся глобальных противоречий не позволяет рассчитывать на мгновенное разрешение ситуации.