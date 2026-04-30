30 апреля 2026 в 14:18

Лавров написал лирику для композиции «Эти даты»

Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров стал автором стихов к новой песне музыканта Александра Маршала под названием «Эти даты», сообщает ТАСС. Произведение посвящено анализу важных жизненных этапов и знаковых моментов. Глава внешнеполитического ведомства выразил признательность артисту за создание мелодии к его поэтическим строкам.

Хочу поблагодарить Сашу за прекрасную музыку, на которую он положил мои стихи, — поделился Лавров в комментарии журналистам.

Это не первый случай сотрудничества дипломата с представителями эстрады: ранее на его стихи писал песни актер и певец Никита Джигурда. По мнению артиста, поэтическое творчество министра точно отражает его душевное состояние и взгляды на жизнь.

Ранее Лавров, отвечая на вопрос о сути современной российской дипломатии, обратился к юмористическому примеру. Он напомнил анекдот советского времени, связанный с армянским радио.

Прежде глава МИД РФ заявил: позиция Евросоюза, предлагающего обсудить красные линии с Москвой «попозже», отдает расизмом. По мнению главы ведомства, подобные заявления о неготовности к диалогу в текущий момент подчеркивают пренебрежительное отношение западных политиков к Москве.

