Лавров объяснил искусство дипломатии через анекдот об армянском радио

25 апреля 2026 в 00:41

Лавров объяснил искусство российской дипломатии через анекдот об армянском радио

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о сути современной российской дипломатии, обратился к юмористическому примеру, передает ОТР. Он напомнил анекдот советского времени, связанный с армянским радио.

Знаете, если перейти немного в сферу юмора, помните, была серия анекдотов про армянское радио в Советском Союзе. Армянское радио спросили: «Что такое дипломатия?» Они ответили, что есть несколько вариантов, но самый приличный: дипломатия — это искусство послать человека по адресу, но сделать это так, чтобы он предвкушал путешествие, — заявил Лавров.

Ранее глава МИД РФ заявил: позиция Евросоюза, предлагающего обсудить красные линии с Москвой «попозже», отдает расизмом. По мнению главы ведомства, подобные заявления о неготовности к диалогу в текущий момент подчеркивают пренебрежительное отношение западных политиков к Москве.

До этого верховный представитель ЕС Кая Каллас заявила о необходимости пересмотреть прежние красные линии, мешавшие согласованию антироссийских ограничений. Выступая на саммите на Кипре, она отметила, что европейские лидеры уже настаивают на начале работы над 21-м пакетом санкций.

