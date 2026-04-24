24 апреля 2026 в 13:44

В ЕС призвали убрать красные линии в санкциях против России

Каллас заявила о необходимости пересмотреть красные линии по санкциям против РФ

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Chen Binjie/XinHua/Global Look Press
ЕС необходимо пересмотреть прежние красные линии, которые мешали согласованию санкций против России, заявила верховный представитель Евросоюза Кая Каллас на неформальной встрече глав государств ЕС на Кипре. Видео опубликовано на сайте ЕК. По словам Каллас, в ходе согласования кредита Украине на €90 млрд и принятия 20-го пакета санкций против РФ премьер-министры европейских стран настаивали на продолжении работы над 21-м списком ограничений.

Нам также стоит вернуться к прежним красным линиям, которые были там, например, для блокировки некоторых санкций, — сказала Каллас.

Ранее глава евродипломатии подтвердила, что Евросоюз приступил к разработке 21-го пакета антироссийских санкций. По ее утверждению, усиление давления свидетельствует, что «для ЕС Украина дороже, чем для России», и что Москва не сможет дождаться, пока Брюссель ослабнет.

В свою очередь, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что премьер-министр Польши Дональд Туск приедет в Россию через два месяца, чтобы умолять о поставках энергоресурсов. До этого польский премьер назвал огромным облегчением отсутствие русских на заседании Европейского совета. Дмитриев также посоветовал Туску заправиться достаточным количеством авиатоплива, ставшего дефицитным, для поездки в Москву.

«Не может быть оправдано»: Захарова о разрушении статуи Христа в Ливане
Делегация Ирана прилетела в Пакистан
Хозяевам кошек объяснили, почему питомцы любят сидеть у открытых окон
Вошел не в ту дверь: наркоман устроил резню в больнице — что известно
Историка-иноагента Штефанова признали национальной угрозой на Украине
Защита Чекалина обжаловала приговор
От чертежа до монтажа: как ошибки на ранних этапах удорожают проект
Девушка запрыгнула на капот автомобиля ТЦК в попытке отбить мужа
Атаку дронов предотвратили в российском регионе
Россия прорабатывает отмену виз с двумя странами
Захарова раскрыла важное обещание Японии по Украине
Россиянам перечислили продукты, полезные для пищеварения
В Иране заявили, что не считают окончательным перемирие с США
Москвичам дали прогноз погоды на майские праздники
В Алма-Ате ученица принесла топор в школу
Экс-игрока сборной Латвии хотят лишить лицензии тренера из-за СВО
У работающих россиян стали чаще выявлять когнитивные болезни
«Кремлевский балет» представил спектакль «Тщетная предосторожность»
Директор Волжской лиги КВН попался с наркотиками
Топка печи в частном доме обернулась трагедией в Троицке
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Мир

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

