В ЕС призвали убрать красные линии в санкциях против России Каллас заявила о необходимости пересмотреть красные линии по санкциям против РФ

ЕС необходимо пересмотреть прежние красные линии, которые мешали согласованию санкций против России, заявила верховный представитель Евросоюза Кая Каллас на неформальной встрече глав государств ЕС на Кипре. Видео опубликовано на сайте ЕК. По словам Каллас, в ходе согласования кредита Украине на €90 млрд и принятия 20-го пакета санкций против РФ премьер-министры европейских стран настаивали на продолжении работы над 21-м списком ограничений.

Нам также стоит вернуться к прежним красным линиям, которые были там, например, для блокировки некоторых санкций, — сказала Каллас.

Ранее глава евродипломатии подтвердила, что Евросоюз приступил к разработке 21-го пакета антироссийских санкций. По ее утверждению, усиление давления свидетельствует, что «для ЕС Украина дороже, чем для России», и что Москва не сможет дождаться, пока Брюссель ослабнет.

В свою очередь, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что премьер-министр Польши Дональд Туск приедет в Россию через два месяца, чтобы умолять о поставках энергоресурсов. До этого польский премьер назвал огромным облегчением отсутствие русских на заседании Европейского совета. Дмитриев также посоветовал Туску заправиться достаточным количеством авиатоплива, ставшего дефицитным, для поездки в Москву.