Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 11:58

«До встречи через два месяца»: Дмитриев жестко поставил Туска на место

Дональд Туск Фото: Fot. Tedi/Newspix.Pl/Global Look Press
Премьер-министр Польши Дональд Туск приедет в Россию через два месяца, чтобы умолять о поставках энергоресурсов, заявил в соцсети Х глава РФПИ Кирилл Дмитриев. До этого премьер назвал огромным облегчением отсутствие русских на заседании Европейского совета. Он также посоветовал Туску заправиться достаточным количеством авиатоплива, ставшего дефицитным, для поездки в Москву.

До встречи через два месяца, когда ты приедешь в Россию умолять о поставках энергии, — отметил Дмитриев.

Ранее Дмитриев заявил, что не использующие российскую энергию страны подвергнутся естественному отбору. По словам спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными государствами, мировые державы осознали эту необходимость для диверсификации энергетического портфеля.

До этого Туск заявил, что Польша и Франция продолжат совместную работу по вопросам ядерного сдерживания. Однако, по словам политика, размещение французских самолетов с ядерными боеголовками на польской территории не планируется.

