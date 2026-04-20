Туск раскрыл планы по размещению ядерного оружия в Польше

Польша и Франция продолжат совместную работу по вопросам ядерного сдерживания, однако размещение французских самолетов с ядерными боеголовками на польской территории не планируется, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после переговоров с президентом Пятой республики Эммануэлем Макроном в Гданьске. Он отметил, что переговоры по ядерному сдерживанию и в целом по вопросам безопасности носят секретный характер, передает агентство AFP.

Туск также заявил, что не хотел бы, чтобы истребители Rafale с атомной бомбой летели в Польшу. Премьер пояснил, что его страна входит в число государств, которые выразили заинтересованность и воспользовались приглашением Франции к более тесному сотрудничеству в этой сфере. Сейчас это сотрудничество также должно касаться ядерного сдерживания, и переговоры по данной теме будут продолжены, добавил Туск.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что российские военные при обновлении списка целей на случай серьезного конфликта будут учитывать намерения Франции размещать свое ядерное оружие на территории неядерных стран Европы. Дипломат обратил внимание на анонсированную Парижем возможность рассредоточения своих ядерных сил по объектам в европейских государствах.

До этого президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что не возражает против возможного возвращения обязательной военной службы. При этом глава государства добавил, что нельзя исключать наступления такого момента, поскольку ситуация с безопасностью меняется каждую неделю, если не каждый день.