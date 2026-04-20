20 апреля 2026 в 18:24

Туск раскрыл планы по размещению ядерного оружия в Польше

Дональд Туск Фото: Mateusz Bialczyk/Arena Akcji/Global Look Press
Польша и Франция продолжат совместную работу по вопросам ядерного сдерживания, однако размещение французских самолетов с ядерными боеголовками на польской территории не планируется, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после переговоров с президентом Пятой республики Эммануэлем Макроном в Гданьске. Он отметил, что переговоры по ядерному сдерживанию и в целом по вопросам безопасности носят секретный характер, передает агентство AFP.

Туск также заявил, что не хотел бы, чтобы истребители Rafale с атомной бомбой летели в Польшу. Премьер пояснил, что его страна входит в число государств, которые выразили заинтересованность и воспользовались приглашением Франции к более тесному сотрудничеству в этой сфере. Сейчас это сотрудничество также должно касаться ядерного сдерживания, и переговоры по данной теме будут продолжены, добавил Туск.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что российские военные при обновлении списка целей на случай серьезного конфликта будут учитывать намерения Франции размещать свое ядерное оружие на территории неядерных стран Европы. Дипломат обратил внимание на анонсированную Парижем возможность рассредоточения своих ядерных сил по объектам в европейских государствах.

До этого президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что не возражает против возможного возвращения обязательной военной службы. При этом глава государства добавил, что нельзя исключать наступления такого момента, поскольку ситуация с безопасностью меняется каждую неделю, если не каждый день.

В Минздраве рассказали о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла его возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Землетрясение в Японии попало на видео
Лавров дал Ирану одно обещание по переговорам с арабскими странами
Колокольцев прибыл в КНДР
МИД Германии вызвал посла России из-за списка производителей дронов в ЕС
Российские бомбардировщики четыре часа кошмарили военных ЕС над Балтикой
Политолог раскрыл, могут ли ультраправые прийти к власти во Франции
Названа причина нехватки дронов в ВСУ
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о возвращении зимы на ночь
В Можайске заложили памятную Аллею ДоброFON в память о начале ВОВ
На юге России произошло землетрясение
Лавров подчеркнул необходимость сохранения перемирия Ирана с США
«Иранцы не подчиняются силе»: Тегеран поставил ультиматум Вашингтону
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

