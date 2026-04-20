20 апреля 2026 в 06:33

В России пообещали взять на карандаш планы Франции по ядерному оружию

Грушко: военные ВС РФ учтут планы Франции по ЯО при изменении списка целей

Российские военные при обновлении списка целей на случай серьезного конфликта будут учитывать намерения Франции размещать свое ядерное оружие на территории неядерных стран Европы, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Александр Грушко. Дипломат обратил внимание на анонсированную Парижем возможность рассредоточения своих ядерных сил по объектам в европейских государствах.

В своем мартовском выступлении президент Франции Эммануэль Макрон объявил об ужесточении ядерной доктрины страны перед лицом новых угроз и распорядился увеличить количество ядерных боезарядов (сейчас Париж располагает 280 боеголовками). Макрон также допустил расширение французской ядерной стратегии на всю Европу, но с сохранением суверенитета Франции.

Дания уже заключила с Парижем соглашение о стратегическом ядерном сдерживании, а Польша ведет аналогичные переговоры. Грушко подчеркнул, что Москва вынуждена реагировать на эти планы.

Очевидно, что наши военные будут вынуждены уделить этому моменту самое пристальное внимание в контексте обновления перечня приоритетных целей на случай серьезного конфликта, — сказал Грушко.

Ранее сообщалось, что в последние годы США старались максимально ослабить европейский военно-промышленный комплекс. По мнению военного обозревателя Бориса Джерелиевского, таким образом Вашингтон пытался заменить европейскую продукцию своей.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп раскрыл, как объяснял папе римскому необходимость бомбить Иран
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
ВС РФ уничтожили 20 БПЛА ВСУ за пять часов
Драка переросла в перестрелку в США
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр предупредил Нетаньяху об аресте в Венгрии
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились кадры уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Власти Таиланда пошли на отчаянный шаг из-за онлайн-мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве предупредили о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла молодая возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

