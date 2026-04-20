В России пообещали взять на карандаш планы Франции по ядерному оружию Грушко: военные ВС РФ учтут планы Франции по ЯО при изменении списка целей

Российские военные при обновлении списка целей на случай серьезного конфликта будут учитывать намерения Франции размещать свое ядерное оружие на территории неядерных стран Европы, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Александр Грушко. Дипломат обратил внимание на анонсированную Парижем возможность рассредоточения своих ядерных сил по объектам в европейских государствах.

В своем мартовском выступлении президент Франции Эммануэль Макрон объявил об ужесточении ядерной доктрины страны перед лицом новых угроз и распорядился увеличить количество ядерных боезарядов (сейчас Париж располагает 280 боеголовками). Макрон также допустил расширение французской ядерной стратегии на всю Европу, но с сохранением суверенитета Франции.

Дания уже заключила с Парижем соглашение о стратегическом ядерном сдерживании, а Польша ведет аналогичные переговоры. Грушко подчеркнул, что Москва вынуждена реагировать на эти планы.

Очевидно, что наши военные будут вынуждены уделить этому моменту самое пристальное внимание в контексте обновления перечня приоритетных целей на случай серьезного конфликта, — сказал Грушко.

Ранее сообщалось, что в последние годы США старались максимально ослабить европейский военно-промышленный комплекс. По мнению военного обозревателя Бориса Джерелиевского, таким образом Вашингтон пытался заменить европейскую продукцию своей.