День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 14:04

МИД РФ обвинил Евросоюз в затягивании украинского конфликта

Грушко: действия ЕС противоречат его официальным заявлениям о стремлении к миру

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Реальные действия Евросоюза противоречат его официальным заявлениям о стремлении к миру на Украине, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко. По словам дипломата, Брюссель предпринимает шаги, которые ведут лишь к эскалации и затягиванию кризиса, передает РИА Новости.

Да, риторика направлена якобы на восстановление мира, они призывают к перемирию, к миру, но на самом деле они делают все возможное, чтобы максимально затянуть конфликт,подчеркнул дипломат.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что глава европейской дипломатии Кая Каллас напрасно рассчитывает стать переговорщиком в возможных переговорах России и Евросоюза. Перед этим сама Каллас сообщила журналистам, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер не будет вести переговоры с Россией.

До этого украинская сторона предложила Европе подключиться к возможному возобновлению мирных переговоров с Москвой. Речь идет об инициативе, предусматривающей взаимное прекращение огня. По информации Politico, с такой инициативой выступил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Власть
МИД РФ
Александр Грушко
Европа
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин узнал об «угнанных» в Европу детях из ДНР
«Необратимые последствия»: раскрыто, чем опасно вегетарианство
Международная выставка в честь Леонардо да Винчи откроется в Астане
Юлия Мендель: кто она такая, биография, интервью Карлсону о Зеленском
Стало известно о состоянии арестованного мэра Уфы после госпитализации
Раскрыты последствия атаки украинских БПЛА на жилой дом в Оренбурге
«Ад для израильских солдат»: лидер «Хезболлы» дал ЦАХАЛ страшное обещание
Mash: Долина перенесла концерт в Москве ради дня рождения одного города
Россиянам напомнили, когда электронная повестка становится врученной
Таможенники нашли склад с нелегальным алкоголем и сигаретами
Стало известно, кто стал новым министром иностранных дел Венгрии
Названа вероятная стратегия Кубы в отношениях с Трампом
Военкоры выяснили истинную суть расследования США по биолабораториям
Петербуржца осудили за продажу скрытых камер на маркетплейсе
Володин назвал приглашение Зеленского в Армению недружественным шагом
Трамп выступил с неожиданным заявлением по «стране-неудачнице»
Названы регионы, лидирующие по активности клещей
Колонка АЗС и автомобиль заполыхали после прилета БПЛА в Энергодаре
Ермак ответил на предъявленные ему обвинения
КГБ Белоруссии разоблачил литовского шпиона
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.