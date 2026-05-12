МИД РФ обвинил Евросоюз в затягивании украинского конфликта Грушко: действия ЕС противоречат его официальным заявлениям о стремлении к миру

Реальные действия Евросоюза противоречат его официальным заявлениям о стремлении к миру на Украине, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко. По словам дипломата, Брюссель предпринимает шаги, которые ведут лишь к эскалации и затягиванию кризиса, передает РИА Новости.

Да, риторика направлена якобы на восстановление мира, они призывают к перемирию, к миру, но на самом деле они делают все возможное, чтобы максимально затянуть конфликт, — подчеркнул дипломат.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что глава европейской дипломатии Кая Каллас напрасно рассчитывает стать переговорщиком в возможных переговорах России и Евросоюза. Перед этим сама Каллас сообщила журналистам, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер не будет вести переговоры с Россией.

До этого украинская сторона предложила Европе подключиться к возможному возобновлению мирных переговоров с Москвой. Речь идет об инициативе, предусматривающей взаимное прекращение огня. По информации Politico, с такой инициативой выступил глава МИД Украины Андрей Сибига.