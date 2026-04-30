Актер Тимофей Кочнев рассказал о своей главной мечте

Звезда «Папины дочки. Новые» Тимофей Кочнев рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», что мечтает совершить путешествие вместе со своей супругой Таисией Калининой. Актер вступил в брак совсем недавно. По его словам, в этот день он ощущал «максимально светлое чувство предвкушения».

Я мечтаю избавиться от лишних проблем, которые висят в списке «невыполненного». Хочется освободить время под семейное путешествие или просто съездить на дачу на Урал, показать жене Тасе, где я жил. Давно хочу ее туда свозить, показать Миасс, Челябинск, показать ей горы, потому что она очень их любит, — рассказал Кочнев.

