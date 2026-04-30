Цена на особняк актера Петрова в Подмосковье превысила 95 млн рублей

Загородная недвижимость актера Александра Петрова в элитном подмосковном поселке «Ильинские холмы» существенно прибавила в цене, утверждает Telegram-канал «Звездач». Если ранее минимальная стоимость таких объектов составляла 55–80 млн рублей, то к апрелю текущего года она выросла до 95 млн. При этом максимальный порог цен на аналогичные дома в данной локации между Рублевкой и Новой Ригой достиг отметки в 380 млн рублей.

Двухэтажный коттедж артиста площадью 500 квадратных метров отличается продуманной и роскошной планировкой. Внутри обустроены несколько спален, личный кабинет, гардеробная и современная кухня, оснащенная двумя винными холодильниками. Также в доме имеется просторная терраса метражом 80 квадратных метров для отдыха на свежем воздухе.

Ранее сообщалось, что певец Филипп Киркоров продал московскую квартиру на Земляном Валу, в которой прежде жил вместе с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой. Пятикомнатное жилье планируют разделить на несколько отдельных объектов.

Прежде стало известно, что бывшая супруга Бориса Березовского Галина Бешарова вновь пытается продать особняк Swan Lake в престижном Аскоте, где в 2013 году было обнаружено тело олигарха. Как выяснили журналисты, объявления о продаже появились в декабре 2025 года.