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11 июня 2026 в 12:16

Пожарным понадобился поезд для тушения возгорания в Новосибирске

МЧС: пожарный поезд направили для тушения возгорания в Новосибирске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Пожарный поезд направили на тушение крупного возгорания на производственной площадке в Новосибирске, пишет ТАСС. По данным МЧС, площадь пожара в трехэтажном здании достигла 2,8 тыс. квадратных метров.

Пожар произошел на складе с пластиковой продукцией на улице Даргомыжского. <...> Горит трехэтажное кирпичное здание. Предварительная площадь — 2800 квадратных метров. Для бесперебойной подачи воды к месту пожара выдвинулся пожарный поезд, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось о мощном пожаре на территории производственной площадки в Заельцовском районе Новосибирска. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности. Сведений о жертвах и пострадавших не поступало.

До этого житель Энгельса уронил банку со спиртом на включенную газовую плиту, и жидкость резко вспыхнула. Прибывшие на место пожарные эвакуировали мужчину с сильными ожогами и передали его медикам.

Также появилась информация, что пожар в здании панорамы «Оборона Севастополя» тушили более 29 часов. В ликвидации возгорания принимали участие 80 человек.

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