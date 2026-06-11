Пожарным понадобился поезд для тушения возгорания в Новосибирске

Пожарный поезд направили на тушение крупного возгорания на производственной площадке в Новосибирске, пишет ТАСС. По данным МЧС, площадь пожара в трехэтажном здании достигла 2,8 тыс. квадратных метров.
Пожар произошел на складе с пластиковой продукцией на улице Даргомыжского. <...> Горит трехэтажное кирпичное здание. Предварительная площадь — 2800 квадратных метров. Для бесперебойной подачи воды к месту пожара выдвинулся пожарный поезд, — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось о мощном пожаре на территории производственной площадки в Заельцовском районе Новосибирска. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности. Сведений о жертвах и пострадавших не поступало.
До этого житель Энгельса уронил банку со спиртом на включенную газовую плиту, и жидкость резко вспыхнула. Прибывшие на место пожарные эвакуировали мужчину с сильными ожогами и передали его медикам.
Также появилась информация, что пожар в здании панорамы «Оборона Севастополя» тушили более 29 часов. В ликвидации возгорания принимали участие 80 человек.