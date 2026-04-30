Северный флот пополнился современным кораблем

Новейший морской тральщик «Полярный» проекта 12700 «Александрит» официально вошел в состав Военно-морского флота России, сообщили в Минобороны РФ. Корабль был построен на Средне-Невском судостроительном заводе специально для нужд Северного флота, передает ТАСС.

Сегодня в Балтийске состоялась церемония подъема Военно-морского флага и ввода в корабельный состав ВМФ новейшего морского тральщика «Полярный», — рассказали в ведомстве.

В ходе церемонии на судне был поднят военно-морской флаг, что ознаменовало его ввод в корабельный состав. Корабль относится к новому поколению судов противоминной обороны, обладающих уникальным корпусом. Ввод «Полярного» в эксплуатацию существенно усилит боевые возможности российского флота в арктическом регионе.

