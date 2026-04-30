День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 апреля 2026 в 15:45

Северный флот пополнился современным кораблем

Новейший морской тральщик «Полярный» вошел в состав Военно-морского флота России

Фото: Артем Пряхин/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Новейший морской тральщик «Полярный» проекта 12700 «Александрит» официально вошел в состав Военно-морского флота России, сообщили в Минобороны РФ. Корабль был построен на Средне-Невском судостроительном заводе специально для нужд Северного флота, передает ТАСС.

Сегодня в Балтийске состоялась церемония подъема Военно-морского флага и ввода в корабельный состав ВМФ новейшего морского тральщика «Полярный», — рассказали в ведомстве.

В ходе церемонии на судне был поднят военно-морской флаг, что ознаменовало его ввод в корабельный состав. Корабль относится к новому поколению судов противоминной обороны, обладающих уникальным корпусом. Ввод «Полярного» в эксплуатацию существенно усилит боевые возможности российского флота в арктическом регионе.

Ранее специалисты Ростеха разработали новую линейку оптико-электронных систем для наземных, воздушных и надводных беспилотных аппаратов. Оборудование способно обнаруживать как подвижные, так и стационарные цели в любое время суток.

Также стало известно, что амфибийный беспилотник «Меридиан» готовится к испытаниям на воде. Его модель была представлена на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Ташкенте.

Власть
Минобороны РФ
ВМФ РФ
корабли
Северный флот
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.