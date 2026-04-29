«Ростех» разработал камеры будущего для БПЛА

Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 апреля 2026 в 10:53

«Ростех» разработал камеры для БПЛА с нейросетевыми алгоритмами и ИК-зрением

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Специалисты Ростеха разработали новую линейку оптико-электронных систем для наземных, воздушных и надводных беспилотных аппаратов, сообщила пресс-служба госкорпорации. Оборудование способно обнаруживать как подвижные, так и стационарные цели в любое время суток. Системы оснащены нейросетевыми алгоритмами и инфракрасным зрением.

Холдинг «Росэл» Госкорпорации «Ростех» разработал линейку оптико-электронных систем для беспилотных летательных аппаратов, наземных и надводных роботизированных комплексов. Оборудование может обнаруживать подвижные и стационарные цели в любое время суток, — говорится в сообщении.

В линейку вошли семь моделей, различающихся массой, габаритами и дальностью обнаружения. Все приборы работают в видимом диапазоне, а некоторые модификации дополнены инфракрасными каналами для работы в условиях низкой освещенности.

Устройства выполнены на гиростабилизированной платформе с поворотом по двум осям, что обеспечивает стабильное изображение в движении. Самые компактные версии предназначены для БПЛА, средние — для наземных роботизированных платформ, крупные — для безэкипажных катеров и боевых кораблей. Помимо военного применения, системы могут использоваться для мониторинга дорожного движения и обнаружения лесных пожаров.

В двух модификациях изделий новой линейки дополнительно реализованы нейросетевые алгоритмы обработки данных, функционирующие на встроенном вычислителе устройства. Это позволяет автоматически распознавать объекты и снижает нагрузку на оператора, — отметили в госкорпорации.

Ранее стало известно, что амфибийный беспилотник «Меридиан» готовится к испытаниям на воде. Его модель была представлена на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Ташкенте.

Россия
Ростех
камеры
БПЛА
технологии
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.