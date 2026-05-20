21 мая — День Тихоокеанского флота: история и боевая мощь России на востоке

Каждый год 21 мая чествуют моряков-тихоокеанцев. Этот праздник был официально утвержден приказом главкома ВМФ от 15 июля 1996 года. Он посвящен всем поколениям военных моряков, которые на протяжении почти 300 лет обеспечивают безопасность дальневосточных границ России. День ТОФ — это символ несгибаемой воли, доблести и преемственности флотских традиций.

Как все начиналось: от парусных кочей до регулярной флотилии

Российское присутствие на Тихом океане ведет отсчет с XVII столетия. В 1639 году отряд казаков под началом сотника Ивана Москвитина достиг побережья Охотского моря. Первыми плавучими средствами стали кочи — парусно-гребные суда, пригодные для морских переходов. Именно на них землепроходцы начинали осваивать дальневосточные просторы.

Подлинной точкой отсчета для регулярного военного флота стал указ императрицы Анны Иоанновны. 21 мая (10 мая по старому стилю) 1731 года Сенат принял постановление «О заселении Охотска с учреждением при нем верфи и пристани». Так в Охотске появились военный порт и Охотская военная флотилия — первое постоянное соединение русского флота в Тихоокеанском регионе. На флотилию возложили задачи по охране морских путей, дозорной службе и защите государственных интересов. На протяжении более 100 лет Охотск оставался главной военной гаванью России на побережье Тихого океана.

Пароход у берегов Петропавловска-Камчатского, 1900 год Фото: РИА Новости

В середине XIX века флотилию перебазировали в Петропавловский порт (ныне Петропавловск-Камчатский), который не замерзает зимой. Именно здесь в 1854 году произошло первое крупное боевое столкновение. Объединенная англо-французская эскадра попыталась захватить порт. Однако фрегат «Аврора» и транспорт «Двина» под командованием адмирала Василия Завойко дали врагу решительный отпор. Потери нападавших составили около 400 человек, и они отступили. С 1856 года флотилия получила название Сибирской.

В 1860 году моряки Сибирской флотилии основали военный пост, которому дали имя Владивосток — «Владей востоком». Благодаря удобной и хорошо защищенной бухте этот пост быстро стал ключевым опорным пунктом России на Тихом океане. В 1871 году сюда перенесли главную базу флотилии. К началу XX века Россия арендовала у Китая еще одну базу — Порт-Артур, где разместилась 1-я Тихоокеанская эскадра.

Сибирская военная флотилия во Владивостоке к 1914 году включала два крейсера, девять эсминцев, 10 миноносцев и восемь подводных лодок. Гражданская война нанесла флоту тяжелый урон. Большинство кораблей Сибирской флотилии были уведены белогвардейцами за границу. Однако в 1922 году началось возрождение Морских сил Дальнего Востока. К середине 1930-х годов флот восстановил свою боеспособность и получил новое вооружение. 11 января 1935 года он официально стал именоваться Тихоокеанским.

Боевая летопись: от Цусимы до Курильского десанта

Вклад тихоокеанцев в военную историю России огромен. В годы Русско-японской войны 1904–1905 годов они покрыли себя неувядаемой славой. Весь мир был потрясен подвигом крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» в корейском порту Чемульпо. Русские корабли вступили в неравный бой с японской эскадрой. «Варяг» был затоплен, «Кореец» взорван, но экипажи не спустили Андреевский флаг. Беспримерное мужество проявили эсминец «Стерегущий», крейсер «Рюрик» и другие корабли. Несмотря на отчаянную храбрость, основные силы русского флота на Тихом океане погибли. Поражение в той войне стало национальной трагедией, но память о героизме моряков не померкла.

Крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» возвращаются после боя, 1904 год Фото: РИА Новости

Великая Отечественная война стала для тихоокеанцев суровым испытанием. Из-за удаленности от основных фронтов флот не мог участвовать в морских сражениях с Германией, однако был приведен в состояние полной боевой готовности на случай нападения Японии. Более 140 тысяч моряков-тихоокеанцев сражались на суше в составе морских стрелковых бригад. Они обороняли Москву, Ленинград, Севастополь, сражались на Волге и Северном Кавказе. Многие из них навечно остались на полях сражений.

В августе 1945 года советское правительство выполнило союзнические обязательства. Тихоокеанский флот и Амурская военная флотилия вступили в войну с милитаристской Японией. Корабли, авиация, морская пехота и береговая артиллерия обеспечили высадку десантов и боевые действия на Курилах, Южном Сахалине и в корейских портах. Победа над Японией стала завершающим аккордом Второй мировой войны. За выдающиеся заслуги Тихоокеанский флот был награжден орденом Красного Знамени.

Сегодняшний день: атомные подводные крейсеры, корветы и дальние походы

В наши дни Тихоокеанский флот — это мощное оперативно-стратегическое объединение Военно-морского флота России. Он оснащен современными кораблями, подводными лодками и авиацией. В его составе — стратегические и многоцелевые атомные подводные лодки, дизель-электрические субмарины, гвардейские ракетные крейсеры, фрегаты, корветы, десантные корабли, тральщики и другие боевые единицы.

Дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» Тихоокеанского флота у пирса во Владивостоке Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Подводные силы — гордость и главная ударная мощь флота. В последние годы ТОФ получил новейшие дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3, вооруженные крылатыми ракетами «Калибр». В их числе «Петропавловск-Камчатский», «Волхов», «Магадан» и «Уфа». Последняя из них прибыла во Владивосток в конце 2024 года и сразу приступила к выполнению боевых задач.

Стратегическую мощь флота обеспечивают атомные ракетные подводные крейсеры. В 2021 году ТОФ пополнился двумя новейшими субмаринами — стратегическим «Князем Олегом» (проект 955А «Борей-А») и многоцелевым «Новосибирском» (проект 885М «Ясень-М»). Эти корабли, оснащенные межконтинентальными баллистическими и крылатыми ракетами, способны выполнять задачи в любой точке Мирового океана.

В сентябре 2025 года в ходе командно-штабных учений атомные подводные лодки «Красноярск» (проект «Ясень-М») и «Омск» (проект 949А «Антей») успешно выполнили пуски крылатых ракет «Оникс» и «Гранит» в Охотском море. Все три ракеты поразили морские цели прямыми попаданиями. Эти учения подтвердили высокую боеготовность подводных сил флота.

Надводные корабли ТОФ также активно обновляются. Флагманом флота является гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг» — потомок легендарного одноименного крейсера. В дальних походах его сопровождают современные корветы «Совершенный», «Резкий» и «Громкий». Фрегат «Маршал Шапошников», прошедший модернизацию, также несет боевую службу.

Фрегат Тихоокеанского флота РФ «Маршал Шапошников» Фото: МО РФ/РИА Новости

В 2026 году Тихоокеанский флот проводит масштабные учения и дальние походы. В марте из Владивостока вышел отряд кораблей в составе подводной лодки «Петропавловск-Камчатский», корвета «Громкий» и морского буксира «Андрей Степанов». Они взяли курс на Корейский пролив. За несколько месяцев похода отряд совершил деловые заходы в порты Джакарты (Индонезия) и Циндао (Китай), подтвердив статус России как надежного партнера в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Морская авиация ТОФ, оснащенная самолетами и вертолетами, выполняет задачи по противолодочной обороне, поисково-спасательным операциям и обеспечению действий корабельных группировок.

Владивосток — главная база ТОФ

Основная база Тихоокеанского флота — город Владивосток. Именно здесь сосредоточена основная часть надводных кораблей и дизельных подводных лодок.

Ключевую роль в системе базирования играет 19-я бригада подводных лодок, дислоцированная во Владивостоке. Это соединение выполняет ответственные задачи по противодействию морским и береговым целям в водах Японского и Охотского морей. Бригада полностью переоснащена на современные дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3.

Помимо Владивостока корабли и подводные лодки ТОФ базируются в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске (где расположены атомные подводные лодки), а также в Фокино и Советской Гавани. Эти пункты обеспечивают оперативное присутствие флота в различных районах Тихого океана.

Дизельная подводная лодка проекта «Варшавянка» на рейде на базе 16-й Краснознаменной эскадры подводных лодок Тихоокеанского флота в Вилючинске Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Поздравления морякам-тихоокеанцам

В День Тихоокеанского флота мы поздравляем всех, кто посвятил свою жизнь защите дальневосточных рубежей нашей Родины. Ветеранов, которые отдали флоту лучшие годы, заложили традиции и передали опыт молодому поколению. Действующих офицеров, мичманов, старшин и матросов, которые сегодня с честью несут боевую службу.

Им желаем крепкого здоровья, успехов в службе и освоении новой техники. Пусть каждый дальний поход завершается благополучным возвращением в родную гавань, а боевая подготовка всегда приносит отличные результаты. Желаем, чтобы трудная морская служба была наполнена гордостью за свое дело, а в семьях царили тепло и уют.

Ветеранам желаем долгих лет жизни, внимания близких и спокойного моря. Спасибо за ваш труд, за то, что берегли и бережете покой нашей страны. Тихоокеанский флот был и остается надежным щитом России на восточных рубежах. И пока Андреевский флаг реет над кораблями и подводными лодками, можно быть уверенными в неприкосновенности наших границ.

