Русско-японская война 1904–1905: причины, Цусима и последствия для России

На рубеже XIX и XX веков на дальневосточных рубежах двух империй сложилась обстановка, не оставлявшая надежд на мирное разрешение споров. Российская империя стремилась закрепиться на берегах Тихого океана, получить незамерзающие гавани и расширить свое присутствие в Северном Китае. Япония же, завершив эпоху самоизоляции и проведя стремительную модернизацию, видела себя единственной державой, способной определять порядок в этом регионе. Столкновение оказалось неизбежным, и война 1904–1905 годов стала для России не только военным разгромом, но и глубоким потрясением всей государственной системы.

Предпосылки и причины: дальневосточная политика, аренда Порт-Артура, Корея и Маньчжурия

Причины Русско-японской войны надо искать в последнем пятилетии XIX века. После победы Японии над Китаем в 1895 году Россия выступила в роли защитника ослабевшего соседа. Вместе с Францией и Германией она потребовала от Токио отказаться от аннексии Ляодунского полуострова, где располагался стратегически важный Порт-Артур. Эта акция, вошедшая в историю как «Тройственная интервенция», была воспринята японским руководством как тяжелое оскорбление. Однако тогда Япония не располагала силами для немедленного ответа.

Всего через три года, в 1898 году, Россия сама заключила с Китаем арендное соглашение на 25 лет. По его условиям, Порт-Артур переходил под контроль правительства Николая II. Таким образом, российский флот получал на Тихом океане первоклассную незамерзающую базу. Одновременно развернулось строительство Китайско-Восточной железной дороги, которая соединила сибирские земли с Владивостоком, пройдя через всю Маньчжурию.

В ответ на эти шаги Япония заключила в 1902 году союзный договор с Великобританией, получив надежного союзника. Переговоры о разграничении сфер влияния в Корее и Маньчжурии, которые велись с 1901 по 1903 год, зашли в тупик. В Петербурге набирала влияние группа сановников, выступавших за силовое решение. Среди них были адмирал Евгений Алексеев, статс-секретарь Александр Безобразов и министр внутренних дел Вячеслав фон Плеве. Именно их настойчивость приблизила начало военных действий.

Начало войны: нападение на Порт-Артур, бой «Варяга»

Ночь с 8 на 9 февраля 1904 года стала для России полной неожиданностью. Без предварительного объявления войны японская эскадра атаковала русские корабли, стоявшие на внешнем рейде Порт-Артура. Десять миноносцев выпустили торпеды, и три крупных судна — броненосцы «Ретвизан» и «Цесаревич», а также крейсер «Паллада» — получили серьезные повреждения. Формально дипломатические отношения были разорваны за две недели до этого, но официального объявления войны не последовало. Этот шаг Токио стал грубым нарушением принятых в то время международных норм.

В тот же день, 9 февраля, в корейском порту Чемульпо разыгралась драма, навсегда вписавшая в историю имена двух русских кораблей. Японская эскадра под командованием контр-адмирала Уриу блокировала крейсер «Варяг» и канонерскую лодку «Кореец». Капитану первого ранга командиру «Варяга» Всеволоду Рудневу предложили сдаться. Вместо этого он принял бой. В течение часа «Варяг» вел огонь по превосходящим силам противника и получил тяжелые повреждения. Потери экипажа превысили четверть личного состава. Не имея возможности прорваться к выходу из порта, русские моряки приняли решение: «Варяг» был затоплен, а «Кореец» взорван. Этот неравный бой стал символом мужества и верности воинскому долгу.

Оборона Порт-Артура: героизм и капитуляция

Порт-Артур, главная опора России на Дальнем Востоке, оказался в осаде почти сразу после начала войны. Уже в мае 1904 года японцы перерезали сухопутное сообщение крепости с основными силами Маньчжурской армии. Гарнизон насчитывал около 50 тысяч человек. Оборона, длившаяся 329 дней, стала самым продолжительным сражением всей кампании. Из этого срока 237 дней крепость находилась в полной изоляции.

Солдаты и матросы сражались с исключительным упорством. Каждый штурм стоил японцам огромных потерь. Всего за время осады Порт-Артура армия микадо потеряла около 110 тысяч человек — в четыре раза больше, чем русские защитники. Однако ресурсы крепости таяли. К декабрю 1904 года большинство фортов было разрушено артиллерийским огнем, а флот, запертый во внутренней гавани, уже не мог оказать поддержку. В ночь перед капитуляцией экипажи затопили оставшиеся корабли, чтобы они не достались врагу.

2 января 1905 года генерал Анатолий Стессель подписал акт о сдаче крепости. Военный совет, собранный перед этим, высказывался против такого решения, но командующий настоял на своем. Капитуляция Порт-Артура стала тяжелым ударом по престижу России. Японский генерал Ноги, руководивший осадой, был настолько потрясен масштабом потерь, что спустя несколько лет, после смерти императора Мэйдзи, совершил ритуальное самоубийство, чувствуя свою вину за гибель десятков тысяч солдат.

Мукденское сражение и Цусима: катастрофа русского флота

После падения Порт-Артура основные силы русской армии под командованием генерала Алексея Куропаткина сосредоточились в районе города Мукден. С 6 по 25 февраля 1905 года здесь развернулось одно из крупнейших полевых сражений той эпохи. С обеих сторон в нем участвовало более полумиллиона человек. Несмотря на упорное сопротивление, русские войска, испытывавшие перебои со снабжением и деморализованные долгой чередой неудач, были вынуждены отступить. Потери убитыми, ранеными и пленными составили 89 тысяч человек. Мукден стал для сухопутной армии катастрофой, после которой говорить о победе уже не приходилось.

Однако главный удар ждал Россию в море. На помощь осажденному Порт-Артуру еще в 1904 году отправили 2-ю Тихоокеанскую эскадру под командованием адмирала Зиновия Рожественского. Корабли преодолели половину земного шара, вышли из Балтийского моря, обогнули Африку и вошли в воды Тихого океана. Путь был тяжелым, экипажи измотаны, а японский флот ждал их в Корейском проливе.

Сражение у острова Цусима произошло 14–15 мая 1905 года. Японский адмирал Хэйхатиро Того, обладавший превосходством в скорости, артиллерии и тактической подготовке, нанес русской эскадре сокрушительное поражение. Большая часть броненосцев была потоплена. Лишь нескольким крейсерам и миноносцам удалось прорваться во Владивосток. Цусима поставил жирную точку в войне: Россия лишилась боеспособного флота в Тихом океане.

Портсмутский мир: условия и кто выиграл

Поражение заставило Россию искать выход из войны. Переговоры начались летом 1905 года в американском городе Портсмут при посредничестве президента Теодора Рузвельта. Российскую делегацию возглавил граф Сергей Витте, один из самых опытных дипломатов своего времени. Ему удалось добиться условий, которые многие в России сочли почти чудом.

Портсмутский мирный договор был подписан 5 сентября 1905 года. Россия уступала Японии южную половину острова Сахалин — ту часть, которая находилась южнее 50-й параллели. Кроме того, Россия передавала Японии арендные права на Ляодунский полуостров с Порт-Артуром и Дальним, а также южную ветку Китайско-Восточной железной дороги. Корея признавалась сферой японского влияния.

Самое удивительное: Витте сумел отклонить требование Японии о выплате контрибуции. Именно это вызвало в Токио бурю негодования. Японская общественность считала себя обманутой, и в столице вспыхнули массовые беспорядки. С дипломатической точки зрения Портсмутский мир не был для России унизительным — скорее он был вынужденным признанием военного поражения при сохранении лица. Япония, истощенная долгой войной, также нуждалась в мире и пошла на уступки.

Последствия для России: первая революция, упадок авторитета

Поражение в Русско-японской войне обернулось для внутренней жизни страны потрясением, сравнимым с военной катастрофой. Авторитет самодержавия и лично императора Николая II рухнул в глазах общества, армии и даже части элиты. Война стала тем спусковым крючком, который привел к Первой русской революции 1905–1907 годов.

По всей стране прокатились волны забастовок, крестьянских бунтов и восстаний в армейских частях. Самым ярким из них стало восстание на броненосце «Потемкин». Экономика вошла в полосу застоя, производство сокращалось, цены росли. Впервые в российской истории требования ограничить власть монарха и созвать народное представительство стали лозунгами, объединявшими разные слои населения.

Хотя правительству удалось подавить революционные выступления и сохранить трон, самодержавие получило удар, от которого уже не оправилось. Опыт дальневосточной кампании показал всю глубину технического и организационного отставания России. Это понимание повлияло на последующие реформы, но не смогло предотвратить грядущие потрясения. Россия временно свернула свою активную политику на Дальнем Востоке, однако через несколько десятилетий история вернула ее в эти края уже в другом обличье.

