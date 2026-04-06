Как запрещали рок в СССР: от подпольных концертов до стадионов

Лидер и вокалист рок-группы «Кино» Виктор Цой (в центре на первом плане) со своими музыкантами на премьере фильма режиссера Сергея Соловьева «Асса» («Мосфильм», 1987 г.)

В самом начале восьмидесятых годов прошлого века, когда страна готовилась к московской Олимпиаде, казалось, что для рок-музыки наступает новая эра. На радио Moscow World Service звучали песни «Машины времени» и «Воскресенья», передавая советский рок на весь мир по вполне официальным каналам. В Тбилиси прошел грандиозный фестиваль «Весенние ритмы — 80», а в прибалтийских республиках и Ленинграде регулярно проводились довольно крупные музыкальные мероприятия. Это была вторая оттепель, пусть и короткая, но давшая рок-музыкантам ощущение свободы, которое вскоре обернулось самым мрачным периодом в истории отечественной рок-культуры.

История рока в Советском Союзе — это хроника музыкального жанра и зеркало эпохи, отразившее все противоречия позднесоветского общества. От первых бит-групп, копировавших западные ритмы, до легендарных фигур, чьи имена стали символами целого поколения.

60–70-е: первые бит-группы и борьба с «чуждой идеологией»

В 60-е годы, когда битломания захлестнула мир, советские подростки тоже начали собирать музыкальные группы. Эти коллективы, получившие название «бит-группы», играли в основном кавер-версии западных хитов, выступая на школьных вечерах, танцевальных площадках и в студенческих кафе. Власти относились к этому явлению скорее снисходительно, не видя в подражании западной культуре прямой угрозы. Критиковалось разве что низкопоклонничество перед чуждым идеологическим влиянием.

Однако к концу десятилетия ситуация начала меняться. Появились группы, сочинявшие собственные песни на русском языке, и в этих текстах все чаще проступали ноты недовольства, иронии и отстраненности от официальной риторики. Это уже не было безобидным подражанием «Битлз» — это становилось формой самовыражения. Именно тогда родился термин «андеграунд», обозначивший мир музыки, существовавшей вне государственных структур.

Участники рок-группы «Круиз» при Тамбовской филармонии Фото: Игорь Михалев /РИА Новости

Главной проблемой для рок-музыкантов в те годы была не столько идеология, сколько экономика. В СССР вся концертная деятельность была монополизирована государственными филармониями. Чтобы выступать легально, группа должна была пройти «литовку» — проверку текстов в Главлите, органе цензуры, получить разрешение и работать за фиксированную ставку, сравнимую с зарплатой инженера. Многие рокеры предпочитали оставаться в тени: их не афишировали, но и не преследовали активно, позволяя играть в пригородных домах культуры, при условии что музыканты не рассылали свои записи на западные радиостанции.

Однако уже тогда существовали методы неофициального заработка, которые позже привели к жестким репрессиям. Организаторы концертов, так называемые «промоутеры», арендовали залы дворцов культуры, оформляя одну программу, а проводя другую. Информация распространялась через сарафанное радио, билеты стоили от трех до пяти рублей, и часть выручки оседала в карманах устроителей. Эта теневая экономика концертного бизнеса не могла долго оставаться незамеченной отделом по борьбе с хищениями социалистической собственности.

80-е: Ленинградский рок-клуб как островок свободы и его разгром

7 марта 1981 года в Ленинграде произошло событие, ставшее поворотным в истории советского рока. В зале Ленинградского межсоюзного дома самодеятельного творчества на улице Рубинштейна, 13, открылся клуб, который позже назовут Ленинградским рок-клубом. Идея легализации рок-музыки возникала и раньше, начиная с 1973 года, но реализовать ее удалось только в начале восьмидесятых. По одной из версий, открытие клуба стало возможным благодаря согласию КГБ: органам было проще собирать неблагонадежных музыкантов в одном месте и контролировать их, чем гоняться по подвалам и чердакам.

Фестиваль надежд во Дворце культуры имени Горбунова, организованный Московской рок-лабораторией Фото: А. Козьмин /РИА Новости

Рок-клуб представлял собой уникальное явление — нечто среднее между Домом культуры, Союзом композиторов и системой членства с собственным уставом. В его концертном зале, вмещавшем около 200 зрителей, всегда были специальные места для сотрудников КГБ, представителей партии и комсомола, чьей задачей было наблюдение за происходящим. Потенциально опасные музыканты, особенно панки, к участию не допускались. И тем не менее для ленинградских рокеров это был настоящий островок свободы — единственное место в городе, где можно было легально играть рок.

Именно в стенах этого клуба расцвели группы, определившие лицо русского рока на десятилетия вперед. Здесь начинали свой путь «Аквариум» Бориса Гребенщикова (включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов), «Кино» Виктора Цоя, «Алиса» Константина Кинчева, «Пикник», «Зоопарк», «Телевизор» и многие другие. В 1983 году состоялся первый официально разрешенный рок-фестиваль в СССР, который с тех пор проводился ежегодно. Казалось, эпоха подполья уходит в прошлое.

Но иллюзия продлилась недолго. В ноябре 1982 года умер Леонид Брежнев, и к власти пришел Юрий Андропов, бывший председатель КГБ. В первые месяцы после смены руководства было не до рокеров, но к концу 1983 года ситуация начала стремительно меняться. Как пишет музыкальный продюсер Александр Кушнир, 1983 год стал своего рода «политическим саундчеком» того, что должно было случиться дальше.

Настоящий удар обрушился в феврале 1984 года, когда при новом генеральном секретаре Константине Черненко на закрытом совещании в Министерстве культуры прозвучала формулировка: «в настоящее время в Советском Союзе насчитывается около 30 тысяч профессиональных и непрофессиональных ансамблей. Наш долг состоит в том, чтобы снизить это число до ноля». Это был приговор не просто отдельным группам, а всей независимой музыкальной сцене.

Концерт ленинградской рок-группы «Аквариум», 1987 год Фото: Татьяна Крылова / РИА Новости

Началась настоящая охота. Появились так называемые черные списки артистов, запрещенных к выступлениям и распространению записей. В этих списках оказались «ДДТ», «Кино», «Аквариум», уральские «Урфин Джюс», «Метро», «Фолиант». Списки составлялись людьми, далекими от музыки, и порой выглядели почти гротескно: рядом с названием группы AC/DC приписывали «хулиганство, фашизм», Дэвида Боуи характеризовали как «секс, извращение», а Pink Floyd обвиняли в «критике войны в Афганистане».

Символы запрета: «Аквариум», «Машина времени», «Кино» и их путь через цензуру

Среди всех запрещенных музыкантов особое место занимали три фигуры, ставшие символами эпохи. Борис Гребенщиков, лидер «Аквариума», пережил, пожалуй, самый драматичный поворот. После выступления на рок-фестивале в Тбилиси, где он эпатировал публику своим поведением — мог лечь на сцену, продолжая играть на гитаре, — Гребенщикова исключили из комсомола, уволили с работы и официально запретили группу «Аквариум». Это был показательный разгром, призванный охладить пыл остальных.

Андрей Макаревич (включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) и его «Машина времени» выбрали другой путь. Группа согласилась на официальное сотрудничество с Росконцертом, тексты прошли цензуру, и она получила возможность выступать легально. Но даже в этом случае свобода творчества оставалась урезанной. Во время горбачевской антиалкогольной кампании Макаревич вынужден был изменить текст песни «Разговор в поезде»: после строки «Вагонные споры — последнее дело» вместо «когда больше нечего пить» он стал петь «и каши из них не сварить». Так цензура проникала в каждую строчку, даже у тех, кто считался «официальными».

Виктор Цой и его группа «Кино» находились в несколько ином положении. КГБ признал коллектив «идеологически вредоносным», но Цой, как и многие другие, продолжал играть на полуподпольных условиях. Настоящий расцвет «Кино» пришелся на вторую половину 80-х, когда цензура начала ослабевать, но и тогда группа сталкивалась с препятствиями.

Выступление рок-группы «Машина времени» Фото: А. Шогин /РИА Новости

В эти же годы получила распространение уникальная форма концертов — квартирники. Схема была простой и одновременно изобретательной: в условленном месте, чаще всего у станции метро, собирались люди. Внезапно появлялся человек, который уводил группу в неизвестном направлении. Адрес квартиры знал только организатор. Уже на месте гости скидывались по три — пять рублей на гонорар музыкантам, который составлял от 25 до 50 рублей.

Квартирники стали не просто способом заработка, но и формой культурного сопротивления. Когда милиция приходила отменять концерт, Майк Науменко, лидер «Зоопарка», просто уводил всю публику в лес, где продолжал играть под гитару, собирая больше слушателей, чем многие группы сегодня собирают на официальных площадках.

«Советский рок умер, да здравствует…» — 90-е и легализация

Перестройка и гласность, начатые Михаилом Горбачевым, изменили все. Цензура ослабевала, и Ленинградский рок-клуб начал принимать группы, которые раньше считались недопустимыми: панк-коллективы вроде «Автоматических удовлетворителей», а затем и культовую «Гражданскую оборону» Егора Летова. Главные звезды рок-клуба — «Кино», «Алиса» — перебрались в Москву, предпочитая большие концертные площадки тесному залу на Рубинштейна.

С распадом СССР и началом экономических реформ исчезла необходимость в подпольных концертах. Музыканты, еще недавно игравшие на кухнях и в подвалах, вышли на стадионы. В 1990 году «Кино» выступило в «Лужниках», где впервые с Олимпиады-80 был зажжен олимпийский огонь. Это был символический акт признания: рок, который так долго преследовали, стал частью официальной культуры.

В 1991 году Ленинградский рок-клуб провел свой последний крупный фестиваль, посвященный десятилетию, с экспозицией «Реалии русского рока», где были представлены архивные материалы его деятельности. Вскоре после этого клуб закрылся, уступив место новым формам концертной жизни — дискотекам, рейвам, ночным клубам и маленьким рок-клубам западного образца. Вместе с ним ушла в историю целая эпоха.

