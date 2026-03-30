Новые законы с 1 апреля 2026 года: главные изменения для россиян

Весна в России традиционно приносит не только тепло и солнце, но и волну законодательных новшеств. 1 апреля 2026 года не станет исключением: в этот день вступит в силу сразу несколько изменений, которые затронут практически каждого — от владельцев дач до водителей, от пенсионеров до предпринимателей. Где‑то государство расширяет поддержку, где‑то ужесточает контроль, а где‑то просто наводит порядок в сферах, которые долгое время оставались без четких правил. Разберем главное по порядку.

Индексация социальных пенсий и выплат: кому и на сколько

С 1 апреля 2026 года социальные пенсии в России будут проиндексированы на 6,8%. Это повышение затронет миллионы граждан, которые получают государственное пенсионное обеспечение: тех, у кого трудового стажа не хватило для формирования страховой пенсии, а также участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда, людей, пострадавших от радиационных и техногенных катастроф, а также членов их семей и работников летно-испытательного состава.

Изменения для водителей: новые штрафы и правила техосмотра

Автомобилистов с 1 апреля 2026 года ждут несколько важных новшеств. Прежде всего, скорректирован механизм расчета утилизационного сбора для машин, которые ввозятся в Россию с территории стран Евразийского экономического союза. Теперь ввоз для личного пользования будет приравнен к коммерческому. По мнению экспертов и участников автомобильного рынка, это нововведение неминуемо приведет к росту цен на ввозимые машины, а для некоторых импортеров и вовсе сделает такой бизнес невозможным.

Кроме того, с 1 апреля в системе маркировки «Честный знак» появится новая категория товаров: смазочные материалы и специальные автомобильные жидкости. Теперь розничные продавцы обязаны передавать в систему сведения о продаже каждого флакона моторного масла, гидравлической жидкости или смазки. Это должно помочь в борьбе с контрафактом, которого на рынке автохимии традиционно много. Водители в легальных точках продаж смогут проверить происхождение товара через приложение.

Новые правила для дачников и садоводов

Хотя прямых изменений в законодательстве о садоводческих и огороднических товариществах с 1 апреля не произошло, дачников косвенно затронуло нововведение, которое регулирует обустройство мест для выгула и дрессировки собак. Росстандарт утвердил соответствующий ГОСТ, и он вступит в силу в первый день апреля. Документ устанавливает требования к площадкам для выгула: их размеры, покрытие, ограждение, удаленность от жилых домов, детских и спортивных площадок.

Для многих СНТ, где собаки — постоянные обитатели, это означает необходимость либо приводить существующие места выгула в соответствие с новыми правилами, либо создавать их с нуля, если раньше такой инфраструктуры не было. Хотя ГОСТ носит рекомендательный характер, региональные власти и местные администрации часто принимают его за основу при разработке своих нормативных актов, а председатели садоводческих товариществ все чаще учитывают подобные стандарты при благоустройстве общих территорий. Так что дачникам, возможно, придется привыкать к новым порядкам выгула четвероногих друзей.

Налоговые и финансовые нововведения

В финансовой сфере изменений накопилось особенно много. С 1 апреля 2026 года Банк России вводит новый порядок расчета показателя долговой нагрузки.

Банкам теперь предстоит оценивать платежеспособность заемщиков только на основе тех сведений о доходах, что поступают из налоговой службы и Социального фонда. Эти данные передаются через систему «Цифровой профиль» — к ней кредитные организации начали массово подключаться еще с начала марта.

Одновременно с этим максимальная переплата по потребительским займам сроком до года снижена с 130% до 100% от суммы основного долга. Это означает, что, даже если заемщик сильно просрочил платежи, сумма всех процентов, комиссий и штрафов не сможет превысить первоначальную сумму займа более чем вдвое. Для микрофинансовых организаций это серьезное ограничение, а для граждан — защита от бесконечного роста долга.

Вводятся и единые правила для сервисов рассрочки, которые в последние годы получили широкое распространение. Теперь оплата частями становится отдельной услугой с четкими рамками: оператор и продавец обязаны согласовывать цену товара, сроки рассрочки, порядок передачи данных о покупателе и санкции за нарушение условий. Это делает рынок рассрочек более прозрачным и убирает практику, когда под видом рассрочки потребителю фактически выдавали дорогой кредит.

Предпринимателей ждет приятное послабление: с 1 апреля 2026 года по 31 декабря 2026 года отменяется налог на добавленную стоимость для предприятий общественного питания. Под действие льготы подпадают столовые, рестораны, кафе и закусочные, которые работают в розницу. Ожидается, что это позволит снизить цены на готовую еду или по крайней мере сдержать их рост, а также даст возможность рестораторам направить высвободившиеся средства на развитие.

В сфере взыскания налогов и сборов тоже произошли серьезные перемены. Судебные приставы теперь будут взыскивать с налогоплательщиков ровно ту сумму, которая числится как чистый долг на едином налоговом счете. К ней добавляются только расходы на совершение исполнительных действий и исполнительский сбор. Самое важное: приставы больше не могут арестовывать банковские карты и счета в первую очередь. Под защиту попали деньги на счетах в рублях и иностранной валюте, электронные средства платежа, драгоценные металлы на счетах и цифровые рубли. Это означает, что списать долг смогут только с тех средств, которые действительно являются излишними, не блокируя человеку возможность расплачиваться за повседневные нужды.

Кроме того, ФНС с апреля начнет публиковать сведения о задолженности по налогам ежемесячно, тогда как раньше это делалось раз в квартал. Повышение периодичности призвано сделать информацию о должниках более актуальной.

Центральный банк дополнил перечень сведений, которые операторы и агенты национальной платежной системы обязаны предоставлять регулятору для ведения реестров участников рынка. Это шаг к усилению контроля за движением денег и прозрачности платежной инфраструктуры. А Росстат, напротив, возобновил публикацию официальной статистики в области добычи нефти и газа — данные, которые были закрыты с 2023 года, с апреля вновь становятся доступными для аналитиков и широкой общественности.

Что еще изменится: цифровизация, маркировка, защита прав потребителей

Цифровые сервисы продолжают проникать во все сферы жизни. С 1 апреля 2026 года заселиться в гостиницу можно будет, предъявив не только паспорт, но и сведения из мобильного приложения «Госуслуги». Документ, удостоверяющий личность, можно будет показать в электронном виде либо использовать биометрию. Это упрощает процедуру регистрации и снижает риск подделки бумажных документов.

С 1 апреля 2026 года обязательная маркировка товаров вводится для предпринимателей в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Это касается товаров, которые уже давно маркируются в остальных регионах: лекарств, обуви, одежды, табака и других. В новых субъектах Российской Федерации бизнесу дали время на подготовку, и теперь этап переходного периода завершается.

Кроме того, Минпромторг предложил ввести с 1 апреля маркировку электронных сигарет и других устройств для потребления никотина. Хотя окончательное решение еще ожидает утверждения, сама инициатива показывает тренд: государство намерено жестко контролировать оборот никотиносодержащей продукции, используя для этого систему «Честный знак».

Защита прав потребителей усиливается и через другие механизмы. С 1 апреля продавцам запретят реализовывать товары, если надзорные органы признают сертификаты или декларации о соответствии недействительными либо прекратят их действие. Это означает, что, как только документ на партию товара аннулируется, реализация такой продукции должна быть немедленно остановлена, а информация об этом доведена до кассовых систем.

Качество продуктов питания тоже оказалось в фокусе внимания. С 1 апреля вступает в силу первый государственный стандарт на картофельные чипсы. ГОСТ устанавливает требования к сырью, органолептическим показателям, физико‑химическим характеристикам и маркировке. Теперь чипсы, которые не соответствуют стандарту, не смогут называться просто чипсами — производитель будет обязан указывать, что это, например, «хрустящие картофельные ломтики» или иное название. Аналогичный стандарт вводится и для белого хлеба из пшеничной муки: регламентированы влажность, кислотность, пористость мякиша и другие параметры, которые позволят отделить качественный хлеб от суррогата.

Медицина также не осталась без изменений. С 1 апреля младенцев в России начнут проверять еще на два наследственных заболевания в рамках неонатального скрининга. Расширенный перечень включает дополнительные метаболические нарушения, раннее выявление которых позволяет вовремя начать лечение и предотвратить тяжелые последствия для здоровья ребенка.

А в системе здравоохранения появится новая должность — врач по медицине здорового долголетия. Минздрав до 1 апреля должен был включить ее в номенклатуру должностей, и теперь такие специалисты будут появляться в клиниках, ориентированных на профилактику возрастных заболеваний и продление активного долголетия. Хотя это кадровое новшество, оно отражает сдвиг в подходе: от лечения болезней — к управлению здоровьем на протяжении всей жизни.

