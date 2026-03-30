Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 10:46

Адвокат ответил, можно ли публиковать фото детей в домовых чатах

Адвокат Кузьмин: фото жильцов нельзя публиковать без их согласия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Фото жильцов, в том числе детей, нельзя публиковать без их согласия даже в домовом чате, рассказал РИАМО адвокат Геннадий Кузьмин. Он отметил, что штрафы за такое правонарушение могут достигать 15 тыс. рублей.

Ситуации, когда жильцы фиксируют на фото или видео соседей в подъезде, будь то нарушение порядка, конфликт или «подозрительное поведение», и затем публикуют эти материалы в домовых чатах или социальных сетях, становятся все более распространенными. В соответствии со статьей, изображение гражданина охраняется законом и может использоваться только с его согласия, — рассказал Кузьмин.

Адвокат подчеркнул, что закон предусматривает исключения. По его словам, публикация возможна, если съемка велась в общественном месте, на массовом мероприятии, а также в случае, если человек не является основным объектом изображения.

Ранее адвокат Виталий Богомолов рассказал, что родители, установившие скрытую камеру в детском саду, могут стать фигурантами уголовного дела. Он пояснил, что съемка в спальне детсада нарушает право на частную жизнь.

фото
жильцы
адвокаты
публикации
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.