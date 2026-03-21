Россиянам грозит уголовное дело за камеру в вещах детсадовцев

Адвокат Богомолов: тайная съемка в детском саду грозит родителям уголовным делом

Родители, установившие скрытую камеру в детском саду, могут стать фигурантами уголовного дела, сообщил агентству «Газета.Ru» адвокат Виталий Богомолов. Он пояснил, что съемка в спальне детсада нарушает право на частную жизнь.

Конституция РФ признает, что каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. В понятие «частная жизнь» включается область жизнедеятельности человека, которая касается только его и не подлежит контролю со стороны общества и государства, если носит непротивоправный характер, — заявил Богомолов.

По словам юриста, тайная съемка без согласия других граждан запрещена законом. Исключение составляет лишь фиксация противоправных действий, таких как насилие.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов указал, что правительство должно компенсировать молодым семьям нехватку мест в детских садах. По его словам, они должны получать ежемесячное пособие.

До этого жительница Челябинска обвинила воспитателей детсада в избиении ее малолетней дочери. Прокуратура организовала проверку.

