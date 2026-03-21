Россиянам грозит уголовное дело за камеру в вещах детсадовцев Адвокат Богомолов: тайная съемка в детском саду грозит родителям уголовным делом

Родители, установившие скрытую камеру в детском саду, могут стать фигурантами уголовного дела, сообщил агентству «Газета.Ru» адвокат Виталий Богомолов. Он пояснил, что съемка в спальне детсада нарушает право на частную жизнь.

Конституция РФ признает, что каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. В понятие «частная жизнь» включается область жизнедеятельности человека, которая касается только его и не подлежит контролю со стороны общества и государства, если носит непротивоправный характер, — заявил Богомолов.

По словам юриста, тайная съемка без согласия других граждан запрещена законом. Исключение составляет лишь фиксация противоправных действий, таких как насилие.

