10 марта 2026 в 14:54

Россиянка обвинила воспитательницу в избиении дочери

74.ru: воспитатель частного детсада в Челябинске применяла силу к ребенку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Жительница Челябинска обвинила воспитателей детсада в избиении ее малолетней дочери, сообщает 74.ru. Прокуратура организовала проверку.

Дома она стала просыпаться и плакать, с каждым днем все хуже. Каждый раз просыпается с диким ором. В садике, когда мы приходим, она смотрит на воспитателя — и у нее начинается плач, — рассказала женщина.

Этот детский сад привлек внимание родителей своей близостью к дому. Девочка посещала его нерегулярно — примерно один-два раза в неделю начиная с января. Группа небольшая — всего около десяти детей. Стоимость посещения сада составляет 1,5 тыс. рублей. в рабочие дни и 2 тыс. рублей в субботу. Ранее девочка ходила в государственное дошкольное учреждение, однако мать решила сменить его на частное заведение.

Мать обратилась к воспитательнице, но та, поначалу признав, что «пару раз шлепнула», отказалась от своих слов. Тогда родительница обратилась в прокуратуру.

Ранее губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев наградил почетными грамотами двух педагогов за героизм во время нападения на детсад Бугуруслана. Глава региона отметил, что поступок женщин — пример для многих, а их история станет ориентиром в подобных ситуациях.

