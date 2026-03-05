Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 15:27

Детский сад в Перми привлек необычного посетителя из леса

В Перми на территории детского сада «Электроник» обнаружили лису

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Перми на территории детского сада «Электроник» обнаружили лису, пишет perm.aif.ru со ссылкой на очевидцев. Дикий зверь появился на улице Веденеева рядом с домом №13А.

Сотрудники детсада выразили обеспокоенность ситуацией, поскольку животное выглядело больным. По словам одной из очевидцев, лиса часто бегает в этом районе и иногда заходит на территорию сада. Местная жительница добавила, что уже сообщила о животном в Минприроды и МЧС России.

Ранее сообщалось, что сноубордисты едва не стали жертвой нападения медведицы, на чью берлогу они случайно наткнулись во время спуска. Встреча произошла в лесу в Красной Поляне, произошедшее сняли на видео.

До этого жители Липецка заметили косулю, разгуливающую по местным улицам. Дикое животное видели сразу в нескольких районах города. Информацию о звере передали в управление по охране объектов животного мира и в полицию.

животные
детсады
Пермь
регионы
