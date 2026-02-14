Зимняя Олимпиада — 2026
14 февраля 2026 в 16:10

Минпросвещения раскрыло планы по улучшению работы детсадов

Кравцов: Минпросвещения планирует изменить стандарт работы детских садов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Минпросвещения будет улучшать работу детсадов, заявил в интервью РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, с этой целью планируется внести изменения в федеральный государственный стандарт дошкольного образования.

Планируем также внести изменения во ФГОС дошкольного образования, чтобы усилить воспитательную составляющую. Разработаем рекомендации по современному и безопасному оформлению пространств детских садов, в том числе для детей с ОВЗ, — рассказал он.

Ранее член президиума КПРФ, зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Мария Дробот заявила NEWS.ru, что участившиеся случаи нападения в школах являются результатом провала профилактической работы. По ее словам, это свидетельствует о кризисе во всей системе образования.

До этого сенатор Айрат Гибатдинов отметил, что увеличение подобных инцидентов обусловлено дефицитом специалистов в области детской психологии. По его словам, для устранения проблемы следует расширить количество квалифицированных лиц, способных работать с трудными подростками.

