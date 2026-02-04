В Совфеде назвали причину частых нападений в школах

Увеличение числа нападений в школах обусловлено дефицитом специалистов в области детской психологии, заявил NEWS.ru сенатор Айрат Гибатдинов. По его словам, для устранения проблемы следует расширить количество квалифицированных лиц, способных работать с трудными подростками.

Новости о нападениях в школах выглядят как вспышки безумия — Уфа, Кодинск. Сегодня очередной трагический случай произошел в Красноярске. По сведениям СМИ, там девочка регулярно сталкивалась с буллингом со стороны сверстников. Несмотря на то, что тему психологического давления много обсуждают, на практике все часто сводится к формальным беседам и перекладыванию ответственности на классных руководителей. В действительности ситуация такая, что в службах ПДН недокомплект кадров, в образовательных учреждениях не хватает психологов, социальных педагогов и специалистов по работе с трудными подростками, — высказался Гибатдинов.

Он подчеркнул, что учителя перегружены отчетами и образовательными программами, и это не позволяет им эффективно предотвращать конфликты. По мнению сенатора, пока все надеются на металлодетекторы и обсуждают возможность сопровождения школьников сотрудниками силовых структур, проблема не будет решена.

Ранее первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян предложил переводить систематических буллеров в специальные образовательные учреждения. По его словам, также следует усилить социальную рекламу, повысить ответственность учителей и сформировать строгую позицию среди школьников.