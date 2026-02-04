Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 10:10

В ОП предложили жесткую меру против травли в школах

Член ОП Гаспарян предложил переводить школьников в спецучреждения за буллинг

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Систематических буллеров в школах необходимо переводить в специальные образовательные учреждения, заявил первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию ОП РФ Армен Гаспарян в беседе с РИА Новости. Помимо изоляции зачинщиков, он предложил усилить социальную рекламу, повышать ответственность учителей и сформировать строгую позицию среди школьников.

Мне кажется, что обязательно надо самых сложных (школьников. — NEWS.ru) переводить в специальные учреждения. <…> Ученики должны понимать, что это недопустимо. А если кто-то не способен понять, значит ему это должны объяснять в других учреждениях. Это будет более чем справедливо, — подчеркнул Гаспарян.

Ранее сообщалось, что возможной причиной нападения в школе Красноярского края стал буллинг, девочку травили не только одноклассники, но и учителя. Знакомые 14-летней ученицы рассказали, что она взяла нож у мамы и решила отомстить педагогу по химии и биологии, но ее остановила одноклассница. Школьнице порезали руку, учительница не пострадала.

