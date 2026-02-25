Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 16:06

Турэксперт рассказала о частых ошибках самостоятельных путешественников

Турэксперт Мануильская: путешественники часто допускают ошибки, оформляя визу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Самостоятельные путешественники часто допускают ошибки при оформлении визы, в том числе неверно указывают даты поездки и прикладывают неправильные документы, заявила Lenta.ru эксперт по туризму Ирина Мануильская. Кроме того, при дальних перелетах со сменой часовых поясов туристы нередко путают дату и время заселения в отель.

При составлении сложных маршрутов с несколькими городами или странами туристы часто недооценивают реальную логистику. В теории маршрут выглядит простым, но на практике расстояния, пересадки и время в пути «съедают» значительную часть поездки. В результате часть запланированных локаций остается нереализованной, — предупредила Мануильская.

Еще одной частой проблемой она назвала непредвиденные потери на курсе валют и блокировку средств на карте. Многие туристы не уточняют условия отельного депозита: заведение может взять залог в евро, но конвертировать и хранить его в местной валюте. При выезде гость получает обратно уже другую сумму, теряя на двойной конвертации.

Ранее эксперт по туризму Наталия Ансталь заявила, что страховка от невыезда обеспечивает полное возмещение стоимости тура в случае отказа в выдаче визы. Кроме того, по ее словам, таким образом можно обезопасить свои финансы в случае госпитализации в преддверии поездки.

