В Екатеринбурге уменьшат зону охраны памятника на набережной Исети

В Екатеринбурге сократят границы охраны здания золотосплавочной лаборатории на набережной Исети, сообщает ЕАН. Из зоны исключат участки с постройками, которые не обладают статусом памятника.

Мы уточняем границы территории ОКН для реализации будущего проекта. На данный момент она избыточна и включает поздние постройки, не обладающие ценностью и не относящиеся к памятнику, — сообщили в компании, занимающейся реконструкцией памятника.

Проект уменьшения зоны прошел историко-культурную экспертизу. Сроки завершения работ не указаны.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге памятник братьям Люмьер, установленный в честь основоположников кинематографа, был защищен властями от вандалов решеткой. Это решение принято после того, как монумент подвергся акту вандализма — его внепланово покрасили, и на его очистку ушло три дня.