25 февраля 2026 в 17:17

Легенда британского автопрома сократит штат из-за пошлин

Aston Martin сократит штат на 20% из-за пошлин Трампа на авто

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Британский производитель автомобилей Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc сократит примерно 20% сотрудников, сообщает Bloomberg. Отмечается, что это связано, в том числе, с проблемами из-за тарифов, введенными президентом США Дональдом Трампом, сообщает Bloomberg.

Я не хочу винить Дональда Трампа во всех наших бедах, но он, безусловно, сыграл немалую роль в той проблеме, с которой мы столкнулись в прошлом году, — сказал генеральный директор компании Адриан Холлмарк.

Ранее сообщалось, что крупнейший автопроизводитель Volkswagen впервые за 88 лет закроет завод в Германии.. Предприятие, расположенное в Дрездене, остановит работу в рамках массовых сокращений сотрудников.

Ранее сообщалось, что прибыль Porsche за девять месяцев 2025 года рухнула на 95,9%, до €114 млн (10,83 млрд рублей). Только в третьем квартале потери автопроизводителя достигли €967 млн (91,9 млрд рублей). В отчете уточняется, что операционная прибыль за тот же период составила €40 млн (3,8 млрд рублей), что почти на 99% ниже результата прошлого года, когда автопроизводитель зарабатывал около €4 млрд (380 млрд рублей).

