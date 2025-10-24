Porsche столкнулся с рекордным падением прибыли Прибыль Porsche упала на 95,9% за три квартала 2025 года

Прибыль Porsche за девять месяцев текущего года рухнула на 95,9% до € 114 млн (10,83 млрд рублей), передает ТАСС. Только в третьем квартале потери автопроизводителя достигли € 967 млн (91,9 млрд рублей).

В отчете уточняется, что операционная прибыль за тот же период составила € 40 млн (3,8 млрд рублей), что почти на 99% ниже результата прошлого года, когда автопроизводитель зарабатывал около 4 млрд (380 млрд рублей). Продажи также просели приблизительно на 6% и остановились на отметке € 26,9 млрд (2,565 трлн рублей).

По мнению аналитиков, проблемы Porsche отчасти обусловлены резкой корректировкой дальнейшей стратегии концерна. Руководство отказалось от прежних амбиций в сегменте электромобилей. Выпуск новых электрокаров перенесен на более поздний срок, а инвестиции будут перераспределены в пользу автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

Ранее российское правительство ввело ограничительные меры в отношении автомобильного концерна Renault. Отныне федеральным, региональным и муниципальным структурам России будет запрещено совершать сделки с французским автопроизводителем и ее дочерними компаниями.

До этого сообщалось, что сведения о массовых увольнениях сотрудников на Горьковском автозаводе (ГАЗ) не соответствуют реальности. В пресс-службе предприятия заверили, что показатели текучести кадров и укомплектованность штата соответствуют нормальным значениям.