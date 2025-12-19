Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 17:39

Пекарня увеличила прибыль после прямой линии Путина

Пекарня «Машенька» Пекарня «Машенька» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Пекарня «Машенька» в подмосковных Люберцах почти в два раза увеличила прибыль после прямой линии президента России Владимира Путина, передает корреспондент NEWS.ru. Школьница, в честь которой родители назвали семейный бизнес, сообщила, что обычно с 13:00 до 16:00 мск бывает 20 тыс. рублей выручки. В пятницу, 19 декабря, показатель вырос до 35 тыс. рублей.

Корреспондент взял для дегустации штрудель с яблоком, два пончика и два пирожка с капустой. При этом в пекарне готовят также торты и десерты, пирожные, бургеры и салаты. Ажиотаж вокруг заведения появился после «Итогов года с Владимиром Путиным», в ходе которого семья Марии задала вопрос президенту.

Владельцы пекарни ответили на просьбу главы государства угостить его чем-нибудь вкусным. Для президента испекут каравай, который подают для особых случаев, с ним же встречают гостей.

Ранее сотрудница семейной пекарни посоветовала Путину пирог «Чизбургер» с фаршем, сыром и овощами. Представители СМИ прибыли в заведение спустя 40 минут после вопроса владельцев в рамках прямой линии.

выпечка
прибыль
бизнес
Люберцы
