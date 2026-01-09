Атака США на Венесуэлу
Секрет идеальной ПП-выпечки: тесто из творога, сыра и яиц — готовлю в духовке вкуснейшие колечки

Состав этого рецепта продуман до мелочей: творог и яйца дают качественный белок, сыр — кальций и жиры, рисовая мука — сложные углеводы и структуру. При этом блюдо остается вкусным и сытным, доказывая, что правильное питание — это не про ограничения, а про умные и вкусные альтернативы.

В глубокой миске смешиваю творог 2% (200 г), творожный сыр рикотта (100 г), тертый на мелкой терке твердый сыр (70 г), 1 целое яйцо и 1 яичный белок (желток оставляю для смазки). Добавляю рисовую муку (100 г), щепотку соды и соль по вкусу. Тщательно вымешиваю вилкой, а затем руками до получения однородного, густого, немного липкого теста. Делим тесто на 6-7 равных частей. На силиконовом коврике или припыленной мукой поверхности скатываю каждую часть в колбаску длиной около 15–20 см. Соединяю концы колбаски, формируя кольцо, и хорошо защипываю место соединения. Выкладываю кольца на противень, застеленный пергаментом. В оставшийся желток добавляю чайную ложку воды, взбиваю и смазываю этой смесью каждое кольцо. Сверху обильно посыпаю кунжутом. Разогреваю духовку до 180 °C. Выпекаю кольца на среднем уровне 25–30 минут до золотистого цвета. Даю полностью остыть на решетке.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

еда
выпечка
рецепты
сыры
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
