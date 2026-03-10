Олимпиада и Паралимпиада — 2026
10 марта 2026 в 17:55

Секрет турецких поваров: макаронная запеканка с золотистой сырной корочкой. Всего 6 ингредиентов, — и восторг за ужином

Сердце блюда — правильный соус. Обжаренная с маслом мука теряет сырой привкус, превращаясь в основу для шелковистого бешамеля. Молоко, влитое тонкой струйкой и взбитое венчиком, гарантирует отсутствие комков. А щепотка мускатного ореха — тот самый секретный ингредиент, который добавляет глубину и теплый, ореховый аромат, выдающий руку знатока.

300 г макарон отвариваю в подсоленной воде на минуту меньше, чем указано на упаковке, чтобы остались «аль денте». Сливаю. В сотейнике растапливаю 40 г сливочного масла, всыпаю 40 г муки и томлю 2-3 минуты на среднем огне, помешивая, до легкого орехового аромата. Не переставая мешать венчиком, тонкой струйкой вливаю 600 мл молока. Добавляю полчайной ложки соли, черный перец и щепотку мускатного ореха. Довожу до густоты сметаны на медленном огне. Снимаю с огня и смешиваю соус с макаронами. Перекладываю массу в смазанную маслом форму. Сверху обильно посыпаю 250 г тертого сыра Чеддер. Запекаю в разогретой до 180°C духовке 15-20 минут, пока сыр не расплавится и не покроется красивой золотистой корочкой. Подаю сразу, пока запеканка горячая и ароматная.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считанные минуты.

