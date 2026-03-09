Готовим запеканку: крабовые палочки превратят ужин в праздник

Семья и жизнь

Ищете уютный семейный ужин? Запеканка с крабовыми палочками — теплая, ароматная и полезная. Все ингредиенты найдутся дома.

Разомните вилкой 200 г крабовых палочек. Смешайте с 3 яйцами, 100 г творога и 50 г тертого сыра. Добавьте рубленую зелень и специи. Выложите в форму, смажьте маслом, запекайте 20 мин при 180 °C. Поверхность покроется румяной корочкой. На 4 порции — 180 ккал. Идеально с салатом или йогуртом. Вариант для детей: без специй, просто и нежно. Готовьте в порционных формочках для красоты.

Крабовые палочки в запеканке — это любовь с первого кусочка. Приятного аппетита!

