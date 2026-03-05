Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 18:00

Беру брокколи и куриную грудку — выходит запеканка, что домашних за уши не оттащишь

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру брокколи, куриную грудку и сливки — и готовлю нежнейшую запеканку, от которой домашних за уши не оттащишь. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного ужина или обеда. Его необычность в том, что диетическая куриная грудка в сочетании с сочной брокколи и сливочной заливкой становится невероятно мягкой и ароматной, а расплавленный сыр создаёт аппетитную золотистую корочку. Получается обалденная вкуснятина: нежные кусочки курицы, пропитанные сливками, сочные зелёные соцветия брокколи и тягучая сырная шапка, которая так и манит ложку. Блюдо выглядит нарядно, готовится без лишних хлопот, а съедается быстрее, чем вы успеваете накрыть на стол.

Для приготовления вам понадобится: 400 г куриного филе, 400 г брокколи (свежей или замороженной), 200 мл сливок 20%, 150 г твёрдого сыра, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, соль, перец, растительное масло для смазывания формы. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками, посолите, поперчите и слегка обжарьте до полуготовности. Брокколи разберите на соцветия, бланшируйте в кипятке 2–3 минуты. Лук и чеснок мелко нарежьте, обжарьте до прозрачности. В форму выложите курицу, затем брокколи и лук с чесноком. Залейте сливками, посыпьте тёртым сыром. Запекайте в разогретой до 190 градусов духовке 25–30 минут до румяной корочки. Подавайте горячей.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Проверено редакцией
Читайте также
Полюбила брокколи благодаря этому рецепту: просто заливаю соцветия яйцом и сметаной — и в духовку
Общество
Полюбила брокколи благодаря этому рецепту: просто заливаю соцветия яйцом и сметаной — и в духовку
Хватит ее варить! Запеченная брокколи — гарнир вкуснее основного блюда
Семья и жизнь
Хватит ее варить! Запеченная брокколи — гарнир вкуснее основного блюда
Постный слоеный салат: яркий вкус без животных жиров
Семья и жизнь
Постный слоеный салат: яркий вкус без животных жиров
Почему пирожок с ливером снова в кулинарной моде: рецепт не как у всех
Семья и жизнь
Почему пирожок с ливером снова в кулинарной моде: рецепт не как у всех
Свиная рулька в духовке — мясо само отходит от кости, а шкурка хрустит
Семья и жизнь
Свиная рулька в духовке — мясо само отходит от кости, а шкурка хрустит
брокколи
рецепты
ужины
запеканка
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ИИ массово оставляет американцев без работы
Нарышкин заявил о невозможности партнерства России и Запада
«Классические слова террориста»: сенатор о прямых угрозах Зеленского Орбану
Россиянка второй год пытается наказать насильников маленького сына
Бритни Спирс попала в пьяный скандал
Британские истребители вылетели в сторону Катара
Азербайджан закрыл небо на юге страны после ЧП в Нахичевани
Военэксперт исключил введение американских войск в Иран
Адвокат раскрыл, какой максимальный срок грозит Цаликову
Умерла «самая красивая девочка» Ксения Никитина: что известно, причины
Зеленскому поставили диагноз после публичных угроз в адрес Орбана
В Иране заявили о готовности своих «храбрых сынов» к наземной операции США
Путин обратил внимание на репродуктивное здоровье бойцов СВО
ВСУ вновь атаковали Брянскую область
Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили инцидент с БПЛА в Нахичевани
«Люди на пути»: известная актриса призналась, что у нее нет друзей
Глава ГРУ раскрыл, как идут переговоры России и Украины
Солист группы «Отпетые мошенники» овдовел
Прокуратуру смутили счетами за отопление в российском городе
Тренер вместо отца: сына бойца СВО четыре года растлевал педофил
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.