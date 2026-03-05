Беру брокколи и куриную грудку — выходит запеканка, что домашних за уши не оттащишь

Беру брокколи, куриную грудку и сливки — и готовлю нежнейшую запеканку, от которой домашних за уши не оттащишь. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного ужина или обеда. Его необычность в том, что диетическая куриная грудка в сочетании с сочной брокколи и сливочной заливкой становится невероятно мягкой и ароматной, а расплавленный сыр создаёт аппетитную золотистую корочку. Получается обалденная вкуснятина: нежные кусочки курицы, пропитанные сливками, сочные зелёные соцветия брокколи и тягучая сырная шапка, которая так и манит ложку. Блюдо выглядит нарядно, готовится без лишних хлопот, а съедается быстрее, чем вы успеваете накрыть на стол.

Для приготовления вам понадобится: 400 г куриного филе, 400 г брокколи (свежей или замороженной), 200 мл сливок 20%, 150 г твёрдого сыра, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, соль, перец, растительное масло для смазывания формы. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками, посолите, поперчите и слегка обжарьте до полуготовности. Брокколи разберите на соцветия, бланшируйте в кипятке 2–3 минуты. Лук и чеснок мелко нарежьте, обжарьте до прозрачности. В форму выложите курицу, затем брокколи и лук с чесноком. Залейте сливками, посыпьте тёртым сыром. Запекайте в разогретой до 190 градусов духовке 25–30 минут до румяной корочки. Подавайте горячей.

