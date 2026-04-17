Такие макароны с брокколи полюбит даже самый ярый нелюбитель. Простой сливочный рецепт, который удивляет вкусом

Иногда брокколи не любят просто потому, что готовят ее слишком скучно. Но стоит добавить немного сливочности — и вкус меняется полностью. Этот вариант как раз из таких: нежный, ароматный и очень «домашний».

Получается быстрое блюдо с мягким сливочным вкусом, где брокколи уже не хочется «убирать в сторону», а наоборот — съедается одной из первых.

Ингредиенты: брокколи — 300 г, макароны — 200 г, сыр плавленый — 2-3 ст. л., чеснок — 1 зубчик, сливочное масло — 20 г, ветчина — 120–150 г, бульон от макарон — 3-4 ст. л.

Брокколи довожу до мягкости с небольшим количеством кипятка, на сковороде, затем добавляю сливочное масло и чеснок. Когда появляется аромат, вмешиваю сыр и даю ему полностью раствориться. Вливаю немного бульона от макарон — соус становится более нежным и кремовым.

Отдельно отвариваю макароны, добавляю их к соусу вместе с нарезанной ветчиной и аккуратно перемешиваю, чтобы все пропиталось.

