10 марта 2026 в 10:15

Турция развернула Patriot на востоке страны после перехвата иранской ракеты

Турция разместила систему Patriot в провинции Малатья на востоке страны

ЗРК Patriot ЗРК Patriot Фото: Shutterstock/FOTODOM
Турция разместила ЗРК Patriot в провинции Малатья на востоке страны, сообщило Минобороны республики на своем сайте. Ведомство объяснило это необходимостью укрепить безопасность воздушного пространства на фоне напряженности на Ближнем Востоке. Кроме того, Анкара находится в тесном контакте с союзниками по НАТО и следит за ситуацией.

В Малатье развернута система Patriot, призванная обеспечить защиту нашего воздушного пространства, — говорится в сообщении.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил по итогам заседания кабинета министров, что Анкара заранее предупреждала Тегеран о недопустимости ракетных ударов по своей территории. Он назвал действия Ирана «ошибочными и провокационными шагами».

До этого Минобороны Турции сообщило, что средства ПВО НАТО перехватили баллистическую ракету, выпущенную из Ирана и вторгшуюся в турецкое воздушное пространство. Часть обломков упала в безлюдной местности в провинции Газиантеп, пострадавших нет.

Кроме того, стало известно, что шесть истребителей F-16 и системы ПВО были размещены на севере Кипра в рамках усиления безопасности Турецкой Республики Северного Кипра на фоне последних событий в регионе. Минобороны Турции подчеркнуло, что это поэтапная мера и при необходимости последуют дополнительные шаги.

