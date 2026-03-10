Зимняя Олимпиада — 2026
10 марта 2026 в 11:49

Су-34 разнес пункт управления дронами ВСУ и попал на видео

Су-34 Су-34 Фото: МО РФ
Экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по личному составу ВСУ и пункту управления украинскими дронами в зоне СВО, видео операции опубликовал телеканал «Звезда». Удар был нанесен с помощью авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции.

После операции экипаж вернулся на аэродром. Опубликованные кадры, в том числе, показывают работу бомбардировщика изнутри. Кроме того, на видео можно заметить Су-34 в воздухе.

Ранее стало известно, что начальник расчета БПЛА с позывным Моряк из состава 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» за неделю уничтожил 13 беспилотников ВСУ. Бои велись над Херсонской областью. Военный рассказал, что для перехвата применялся дрон «Бумеранг-8».

До этого бойцы 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ захватили опорный пункт противника в Курской области и трофеи. Как рассказал стрелок бригады с позывным Мартин, во время зачистки лесополосы они продвинулись к блиндажу ВСУ, где обнаружили тела ранее убитых украинских солдат, у которых изъяли трофейные гранаты.

Су-34
ВСУ
СВО
БПЛА
